Ligue 1 : Dakar Sacré-Cœur maintient la tête, l'US Gorée et le Jaraaf suivent de près

Pas de changement en tête du classement de la Ligue 1 après la deuxième journée. Dakar Sacré-Cœur et le Jaraaf se sont quittés sur un score de parité (1-1) dimanche, permettant à DSC de conserver la première place grâce à une meilleure différence de buts (+3).



Le match entre l’US Gorée et l’US Ouakam s’est également conclu par un nul (2-2). Avec une victoire et un nul, l’US Gorée prend la deuxième place du classement avec 4 points (+2), suivi du Jaraaf en troisième position (4 points, +1).



Le derby de Rufisque n’a pas non plus donné de vainqueur, Génération Foot et Teungueth FC se quittant sur un score vierge (0-0). Le même score a été observé pour les rencontres Jamono Fatick - AJEL et AS Pikine – Linguère.



Guédiawaye FC, en déplacement à Diourbel, s’est imposé face à la Sonacos (0-1). Teungueth FC se place ainsi en 4e position (4 points, +1), tandis que Guédiawaye FC prend la 5e place avec le même nombre de points et différence de buts.