Ligue 1 : Diambars joue gros face à TFC, derby dakarois, US Gorée- Jaraaf

Six matchs sont prévus ce week-end dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Diambars accueille Teungueth FC, ce samedi, avec l’ambition de conforter son fauteuil.



Redevenue leader de la Ligue 1 à l’issue de la 17e journée face au Casa Sports (0-1), Diambars (31 pts) reçoit Teungueth FC (5e, 25 pts), dans l’optique de conserver sa première place au classement.



Le club de Saly, éliminé en 32es finale de la Coupe du Sénégal par le club de la National 1, Stade de Thiaroye, vise un deuxième succès de rang en championnat face aux Rufisquois.



Du côté de Teungueth FC, la victoire est impérative pour se rapprocher du trio de tête. Les Rufsquois qui sortent d’un récent nul contre l’US Gorée et d’une défaite contre Génération Foot, sont attendus pour prendre leur revanche sur les Salois, vainqueurs à l’aller (2-1).



Sur la pelouse d’Iba Mar Diop, l’US Gorée (6e, 24 pts), après une victoire et un nul, offre l’hospitalité au Jaraaf (10e, 21 pts), dans un derby de Dakar. L’équipe des Vert et Blanc, qui vit une mini-crise après trois défaites consécutives et le départ de Youssouph Dabo, à intérêt à battre l’équipe accrocheuse pour se donner une bouffée d’oxygène.