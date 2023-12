Ligue 1 France: un gardien de but du PSG et sa famille violemment attaqués par des cambrioleurs

Alexandre Letellier, 3e gardien de buts du Paris-Saint-Germain, et ses proches ont été la cible de cambrioleurs violents à leur domicile des Yvelines dans la nuit de lundi à mardi. Vers 2 heures du matin, le portier parisien et sa compagne ont été réveillés par le déclenchement de leur alarme, signalant une intrusion dans leur jardin, selon les informations recueillies par RMC. Ils ont aussitôt appelé la police.



Mais les quatre malfaiteurs ont eu le temps de pénétrer dans leur maison et de séquestrer le couple et leurs deux jeunes enfants âgés de 2 ans et 6 ans. Sous la menace d'un couteau, les agresseurs ont réclamé de l'argent et des bijoux, n'hésitant pas à frapper au visage la compagne du joueur.



Mais l'intervention rapide des policiers a permis d'interpeller trois des quatre malfaiteurs - deux mineurs et un majeur - qui ont été placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles