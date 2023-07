Ligue 1 : Génération Foot bat Diambars et remporte le championnat du Sénégal

Génération Foot est championne du Sénégal. Les Grenats ont battu Diambars (0-1) ce samedi lors de la 24e journée de la Ligue 1. Après 2017 et 2019, GF remporte le championnat pour la troisième fois de son histoire.



Avec cette dixième victoire consécutive, Génération Foot compte huit (8) points d'avance sur son dauphin Diambars (2e, 42 pts). Les Grenats ne peuvent être plus rejoints à deux journées de la fin. Génération Foot est sacrée championne du Sénégal après 2017 et 2019.