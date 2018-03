Ligue 1 : Génération-Foot humilie NBG (4-1), Diambars et Jaraaf font match nul (1-1)

La 16ème journée de la Ligue 1 sénégalaise a débuté ce samedi. Génération-Foot a accueilli et laminé NGB sur la marque de (4-1). Les buts des académiciens ont été marqués par Cheikh Tidiane Sabaly, Amadou Dia Ndiaye, Ndiaga Yade et Malick Cissé.

Diambars qui recevait Jaraaf à Saly a de son côté fait match nul un but partout. Ousseynou Niang a ouvert le score à la 41e mn pour Diambars avant qu’Idrissa Dibassy n’égaliser en seconde période à la 51ème minute pour Jaraaf.

Avec ce point du match nul, l’équipe de Saer Seck sort de la zone rouge. Une zone intégrée par NGB après sa défaite devant Génération-Foot.

La suite du championnat va se jouer aujourd’hui, dimanche et se poursuivra demain lundi. Cette après-midi, au Stade Mawade Wade à 16h30 Linguère fera face au Stade de Mbour. Alors qu’Stade Caroline Faye à 18h00 Mbour PC y accueillera Ndiambour de Louga.

Lundi 12 mars 2018

Stade Alassane Djigo

16h00 Dakar Sacré-Cœur vs Sonacos

18h15 Douane vs Casa-Sport

Stade Léopold Sédar Senghor

17h30 Teungueth FC vs Guédiawaye FC

Exempt : USO