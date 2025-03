Ligue 1 : Habib Beye, l'homme du renouveau du Stade Rennais !

Habib Beye, qui a pris les rênes du Stade Rennais le 30 janvier dernier en succession de Jorge Sampaoli, suscite déjà l'attention grâce à ses performances remarquables.



L'ancien technicien du Red Star a réalisé un coup d'éclat ce week-end en infligeant une défaite écrasante à Montpellier, lanterne rouge au classement, avec un score de (0-4) lors de la 24e journée de la Ligue 1 française.



L'ancien consultant de Canal+, désormais entraineur du club breton, a dirigé son cinquième match avec un bilan de quatre victoires et une défaite à domicile face à Lille (0-2) lors de la 22e journée.



Grâce à ces performances remarquables, Rennes n'est plus en zone de relégation et se positionne maintenant au 11e rang. L'impact de Habib Beye est déjà palpable en l'espace d'un mois.