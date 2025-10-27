Ligue 1 : Habib Beye maintenu sur le banc du Stade Rennais, selon L’Équipe

Alors que des rumeurs évoquent un possible limogeage d’Habib Beye, L’Équipe assure que l’entraîneur du Stade Rennais est bel et bien maintenu à son poste. Il dirigera donc les Rouge et Noir lors du déplacement à Toulouse, ce mercredi (20h05 GMT), pour le compte de la 10e journée de Ligue 1.
Dimanche, Rennes (10e) s’est incliné à domicile face à un OGC Nice moyen (1-2), après avoir enchaîné quatre matchs nuls. Une première période jugée très inquiétante, suivie d’un réveil trop tardif, a fini par relancer le débat sur l’avenir du technicien sénégalais.
Selon L’Équipe, la direction rennaise s’est bien posé la question du maintien de Beye, avant de trancher ce lundi : il restera sur le banc, mais avec une obligation de résultat.
Arrivé en janvier dernier en remplacement de Jorge Sampaoli, alors que le club pointait à la 16e place, l’ancien capitaine de l’OM avait réussi à sauver Rennes en terminant 12e. Prolongé d’un an, jusqu’en 2026, avec pour objectif de décrocher une qualification européenne, Habib Beye compte pour l’instant 11 points après neuf journées.
