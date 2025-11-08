Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Ligue 1 (J2) : AJEL se relance, Guédiawaye FC rechute et plonge en zone rouge



Ligue 1 (J2) : AJEL se relance, Guédiawaye FC rechute et plonge en zone rouge
La deuxième journée de Ligue 1 a démarré ce samedi avec des fortunes diverses : AJEL a signé sa première victoire de la saison, tandis que Guédiawaye FC a enregistré un nouveau revers.
 
Après avoir concédé un nul lors de la première journée face à la Sonacos, AJEL de Rufisque a cette fois bien lancé son exercice en s’imposant devant l’AS Pikine (1-0).
 
De son côté, Guédiawaye FC continue de décevoir. Battus lors de leur entrée en lice, les “Crabes” ont à nouveau chuté, cette fois face à l’US Gorée (1-0). Réduits à dix à la 76e minute, ils n’ont pas su éviter une deuxième défaite consécutive et se retrouvent déjà en zone rouge.
 
La deuxième journée se poursuivra ce dimanche avec plusieurs affiches au programme.
 
Champion du Sénégal en titre, le Jaraaf défie l’US Ouakam au stade de Ngor. Impressionnant lors de la première journée, le Casa Sports tentera de confirmer son bon début de saison en rendant visite à l’ASC HLM.
 
Au stade Issa Mbaye Samb de Kébémer, la Linguère de Saint-Louis accueille le Teungueth FC. 
 
Au stade Ely Manel Fall, la Sonacos, en reconstruction cette saison, reçoit le Wally Daan de Thiès. Au stade Lat Dior, Génération Foot fera face au promu Stade de Mbour. 
 
Battu à Ziguinchor par le Casa Sports (4-0) lors de la première journée, l’AS Cambérène tentera de se reprendre en accueillant le Dakar Sacré-Cœur.
 
 
Programme 2e journée
 
Samedi 8 novembre 2025
 
Stade Ngalandou Diouf
 
 AJEL Rufisque - AS Pikine 1-0
 
Stade Djaguily Bagayokho
 
 US Gorée - Guédiawaye FC 1-0
 
 
 
Dimanche 9 novembre
 
Stade Ely Manel Fall
 
17h SONACOS - Wally Daan
 
Stade Lat Dior
 
17 h Génération Foot - Stade de Mbour
 
Stade Birane Ly Parcelles-Assainies
 
17h AS Camberène - Dakar Sacré-Cœur
 
Stade Issa Mbaye Samb (Kébémer)
 
17h Linguère è Teungueth FC
 
Stade de Ngor
 
17h US Ouakam - Jaraaf
 
Stade municipal HLM
 
17h ASC HLM - Casa Sports
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 8 Novembre 2025 - 20:53


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter