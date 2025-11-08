Ligue 1 (J2) : AJEL se relance, Guédiawaye FC rechute et plonge en zone rouge

La deuxième journée de Ligue 1 a démarré ce samedi avec des fortunes diverses : AJEL a signé sa première victoire de la saison, tandis que Guédiawaye FC a enregistré un nouveau revers.
Après avoir concédé un nul lors de la première journée face à la Sonacos, AJEL de Rufisque a cette fois bien lancé son exercice en s’imposant devant l’AS Pikine (1-0).
De son côté, Guédiawaye FC continue de décevoir. Battus lors de leur entrée en lice, les “Crabes” ont à nouveau chuté, cette fois face à l’US Gorée (1-0). Réduits à dix à la 76e minute, ils n’ont pas su éviter une deuxième défaite consécutive et se retrouvent déjà en zone rouge.
La deuxième journée se poursuivra ce dimanche avec plusieurs affiches au programme.
Champion du Sénégal en titre, le Jaraaf défie l’US Ouakam au stade de Ngor. Impressionnant lors de la première journée, le Casa Sports tentera de confirmer son bon début de saison en rendant visite à l’ASC HLM.
Au stade Issa Mbaye Samb de Kébémer, la Linguère de Saint-Louis accueille le Teungueth FC.
Au stade Ely Manel Fall, la Sonacos, en reconstruction cette saison, reçoit le Wally Daan de Thiès. Au stade Lat Dior, Génération Foot fera face au promu Stade de Mbour.
Battu à Ziguinchor par le Casa Sports (4-0) lors de la première journée, l’AS Cambérène tentera de se reprendre en accueillant le Dakar Sacré-Cœur.
Programme 2e journée
Samedi 8 novembre 2025
Stade Ngalandou Diouf
AJEL Rufisque - AS Pikine 1-0
Stade Djaguily Bagayokho
US Gorée - Guédiawaye FC 1-0
Dimanche 9 novembre
Stade Ely Manel Fall
17h SONACOS - Wally Daan
Stade Lat Dior
17 h Génération Foot - Stade de Mbour
Stade Birane Ly Parcelles-Assainies
17h AS Camberène - Dakar Sacré-Cœur
Stade Issa Mbaye Samb (Kébémer)
17h Linguère è Teungueth FC
Stade de Ngor
17h US Ouakam - Jaraaf
Stade municipal HLM
17h ASC HLM - Casa Sports
