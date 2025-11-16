Ligue 1 (J3) : le Casa Sports toujours leader, Gorée impressionne, le Jaraaf s’enfonce

Le Casa Sports a retrouvé le sourire après son nul du week-end dernier. Les Ziguinchorois se sont imposés 1-0 contre l’USO et prennent les commandes du championnat avec 7 points, à égalité avec l’US Gorée (2e), large vainqueur de Dakar Sacré-Cœur sur le score sans appel de 4-0.

Au stade Caroline-Faye, le Stade de Mbour a signé une courte mais précieuse victoire (1-0) face à la Sonacos. Les Mbourois comptent également 7 points et occupent provisoirement la 3ᵉ place.

Teungueth FC a, lui aussi, réussi une belle opération en dominant Génération Foot (1-0). Un résultat qui laisse l’académie à la dernière place, tandis que TFC, avec 7 unités, pointe au 5ᵉ rang.

Le début de saison vire au cauchemar pour le Jaraaf de Dakar. Déjà battus par l’USO lors de la journée précédente, les protégés de Souleymane Diallo se sont encore inclinés, cette fois contre l’AJEL de Rufisque (2-0). Avec un seul point au compteur, le club de la Médina est avant-dernier. L’AJEL, auteur d’un excellent début de championnat, grimpe à la 4ᵉ place avec 7 points.

Enfin, Guédiawaye FC n’a pu faire mieux qu’un nul vierge face à la Linguère de Saint-Louis (0-0). Les Crabes, qui comptent également 1 point, restent premiers non relégables et devront encore patienter avant de décrocher leur premier succès de la saison.

La troisième journée de Ligue 1 s’est disputée intégralement ce dimanche 16 novembre 2025. À l’issue de cette étape, le Casa Sports s’installe en tête du classement grâce à son succès face à l’US Ouakam. L’US Gorée, impressionnante contre le Dakar Sacré-Cœur, partage également le haut du tableau. Le Jaraaf, lui, continue de décevoir.