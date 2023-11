Ligue 1 : Jaraaf rate le podium, l’AS Pikine renoue avec le succès, Génération enchaîne

Le Jaraaf et la Sonacos se sont quittés dos à dos. Le jaraaf (5e, 7 pts +1), a été tenu en échec (1-1) à domicile par la Sonacos, au stade Iba Mar Diop, comptant pour la 5e journée de Ligue 1. Avec ce nul, le Jaraaf rate le podium. L'AS Pikine (6e, 7 pts-1) et Génération Foot (7e, 7 pts -4) ont reçu et battu respectivement Diambars (12e ,5 pts -1) et le promu US Ouakam (11e, 5 pts) sur le même tarif (1-0).



Les Pikinois renouent avec le succès, tandis que les Grenats enchaînent une deuxième victoire de rang grâce au but victorieux de leur meilleur scoreur Christopher Serge Simon (73'), auteur de deux buts.



Teungueth FC (2e, 9 pts +2) n'a pas réussi à enchaîner un troisième succès de rang à domicile pour éjecter de la première son adversaire Dakar Sacré-Cœur (1er, 11 pts +5) dans le duel au sommet. Les Rufisquois ont été tenus en échec (0-0) par les Sicapois qui conservent à cette occasion leur fauteuil de leader.



Le promu Jamono Fatick (7 pts+1), qui a partagé les points (0-0) à domicile face à la Linguère (9e, 6 pts), reste à la 3e place, grâce au match nul entre (1-1) Stade de Mbour (13e, 4 pts-1) et Guédiawaye FC (4e, 7 pts +1).



L’US Gorée (8e, 6 pts +2) est allée contraindre au nul la lanterne rouge, le Casa Sports (14e, 2 pts), qui reste sur trois défaites en cinq journées de championnat.