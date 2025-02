Ligue 1 : Le Casa Sports renverse Guédiawaye FC, duel à distance US Gorée - Jaraaf en ligne de mire

Le Casa Sports s’est imposé sur le terrain de Guédiawaye FC (3-2), ce samedi 8 février, lors de la 14e journée du championnat. Ce succès permet à l’équipe de Ziguinchor de remonter à la 12e place avec 15 points, tandis que Guédiawaye FC recule à la 5e place avec 17 points.



Dans les autres rencontres de la journée, Jamono Fatick, lanterne rouge (16e, 9 pts), a tenu en échec Génération Foot (1-1). De son côté, la Linguère a surpris Oslo FA en s’imposant à l'extérieur (0-1).



En ouverture de cette 14e journée, vendredi, Wally Daan a pris le dessus sur Dakar Sacré-Cœur (2-0), consolidant sa 3e place avec 24 points, à une unité du Jaraaf (2e, 25 pts).



Le choc de ce dimanche opposera l’US Gorée (1er, 28 pts) à AJEL de Rufisque (8e, 16 pts), dans une rencontre indécise. Le Jaraaf, en embuscade, espère un faux pas de Gorée pour prendre la tête du classement. Il se déplacera sur le terrain de la Sonacos (11e, 14 pts), avec l’ambition d’enchaîner une 4e victoire consécutive.



La 14e journée s’achèvera lundi 10 février avec l’affrontement entre HLM Dakar (14e, 13 pts) et l’AS Pikine (12e, 14 pts), au stade municipal des HLM.





Programme 14e journée



Vendredi 7 février 2025



Wally Daan / Dakar SC 2-0





Samedi 8 février 2025



Stade Massène Sène

Jamono Fatick / Génération Foot 1-1



Stade municipal Parcelles assaines

Oslo FA / Linguère 0-1



Stade Amadou Barry

Guédiawaye FC / Casa Sports 2-3



Dimanche 9 février 2025



Stade Ngalandou Diouf

16h30 AJEL Rufisque / US Gorée



Stade municipal Ngor

16h30 US Ouakam / Teungueth FC



Stade Ely Manel Fall

16h30 Sonacos / Jaraaf





Lundi 10 février 2025



Stade municipal HLM

17h00 HLM Dakar / AS Pikine