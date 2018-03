Ligue 1 : Mbour PC atomisé par Ndiambour (1-5), Linguère bat Stade de Mbour (1-0)

La 16ème journée de la Ligue 1 sénégalaise va prendre fin ce lundi 12 mars 2018 avec les rencontres au Stade Alassane Djigo de Pikine de Dakar, Sacré-Cœur Vs Sonacos et Douane contre Casa-Sport. Au Stade Léopold Sedar Senghor, à 17h Teungueth FC y recevra Guédiawaye FC.



D’habitude, l’équipe de Rufisque accueillait ses matchs au Stade Amadou Barry de Guédiawaye mais, comme il reçoit Guédiawaye le match a été délocalisé au Stade .L. S. Senghor.

Hier, dimanche, Mbour PC, à domicile, a été largement battu par Niambour (1-5). Pourtant, l’équipe de Mbour avait ouvert la marque à la 13 mn par Doudou Diagne. Avant qu’Ibrahima Coly n’égalise à la 28 mn. Pape Omar Job qui a inscrit un triplé (45, 60 et 74 mn) et Dembo Darboe qui a clôt le score à la 93ème ont corsé l’addition.



Au même moment, la Linguère de Saint-Louis recevait et battait Stade de Mbour (1-0). Le but des "Samba Linguère" a été inscrit par Oumar Gnignue à la 75ème minute.