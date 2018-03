Ligue 1 : Résultats et suite de la 18ème journée

La 18ème journée de la ligue 1 a débuté ce samedi. Diambars et Stade de Mbour ont réalisé de bonnes choses en remportant leurs matchs. En effet, Diambars, à domicile a battu NGB sur la marque (1-0) et le but a été incrit à la 65mn par le latéral gauche Bilaly Diallo qui marque à l'occasion son premier but en pro.

Les académiciens de Saly s’éloignent ainsi de la zone de relégation. Ils comptent désormais 17 pts soit 3 de plus que leur adversaire du jour qui occupe la troisième place de la relégation. Les joueurs de Boubacar Gadiaga enregistrent également leur 4ème match de suite sans défaite.

A Guédiawaye, au stade Amadou Barry, dans le match qui opposait Teungueth FC et Stade de Mbour a été remporté par les mbourois sur la plus petite des marques (1-0). Cette victoire à l’extérieur permet au Stade de Mbour de se hisser à la 4ème place du classement.

Contrairement, à Diambars et à Stade de Mbour, Mbour PC lui, a fait match nul avec Guédiawaye FC Pro (2-2). Les banlieusards de Guédiawaye estompent ainsi l’hémorragie après plusieurs défaites de suites.

Suite du programme de la 18ème journée

Dimanche 25 mars 2018



Stade Léopold Sedar Senghor

16H Douane (-) Sonacos

18h Uso (-) Casa Sport

Stade Mawade Wade

16h 30 Linguère (-) Génération-Foot

Stade Alassane Djigo

Dsc (-) Jaraaf

Exempt : Ndiambpour