Ligue 1: des perquisitions à Saint-Etienne et Angers pour des transferts douteux

Gros coup de filet dans le milieu des agents ce mardi. Comme indiqué par Le Parisien, des perquisitions ont eu lieu à Saint-Etienne et à Angers dans le cadre d’une enquête sur des transferts douteux, l’objectif des forces de police étant de saisir des documents financiers et administratifs.



Le club du Forez - relégué en Ligue 2 - et le SCO sont soupçonnés de s’être livrés à des pratiques occultes en lien avec au moins trois agents, tous placés en garde à vue mardi matin à Nanterre.



Selon des sources policières, ces représentants sont visés par les enquêteurs pour une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Bobigny qui porte sur des faits d'"exercice illégal de la profession d'agent sportif" et de "blanchiment aggravé". Selon nos informations, les transferts d'Adil Aouchiche ou de Billal Brahimi sont visés dans le cadre de cette enquête.



Les enquêteurs cherchent à tracer des flux financiers

Ce sont ces interpellations qui ont entraîné l’opération de police aux sièges des deux clubs, 18e (Saint-Etienne) et 14e (Angers) du dernier exercice en Ligue 1.



A Angers, ces événements se déroulent toujours sous l’œil des Américains, qui souhaitent racheter le club, et qui poursuivent leur audit. Les enquêteurs étaient présents toute la journée au SCO. Pour le moment, peu de conséquence pour le club même si certains employés s'attendent à être entendus dans les prochaines semaines. Du côté des Verts, la perquisition menée par les enquêteurs est actuellement terminée. Le but de ces perquisitions était simple : saisir des documents financiers en rapport avec les transferts visés par l’enquête en cours afin de suivre le parcours de l'argent utilisé.



Fin mai, la police judiciaire avait effectué une opération au domaine du Luchin, à Lille, afin de procéder à des auditions au siège du Losc. Des transferts de joueurs étaient là aussi dans le viseur des enquêteurs, à commencer par celui de Victor Osimhen à Naples il y a deux ans.