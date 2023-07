Ligue 1 : jour de vérité pour Linguère, AS Douanes, AS Pikine et Stade de Mbour

Gare aux perdants entre la Linguère, l’AS Douanes, l’AS Pikine et le Stade de Mbour. Ces quatre équipes ont l’obligation de s’imposer face à leurs adversaires respectifs pour rester dans l’élite. L’enjeu principal de la 26e et dernière journée de championnat, prévue ce dimanche, reste pour le maintien en Ligue 1.





Seuls deux verdicts sont connus avant cette 26e et ultime journée de Ligue 1 sénégalaise: Génération Foot est champion et CNEPS Excellence est relégué en Ligue 2. Il reste donc à déterminer le club qui va accompagner les Thiessois au purgatoire. Ça se joue sur quatre terrains et notamment sur l'axe Saint-Louis Dakar-Ziguinchor.





La Linguère a promis une grande mobilisation pour ce dimanche. Un jour où se joue le destin de leur équipe dans l'élite. Dos au mur, la Linguère (13e, 27 points) doit impérativement battre le cham- pion Génération Foot (1er, 53 pts) et prier pour que l'un de ses concurrents, notamment AS Douane, AS Pikine et Stade de Mbour, ne gagne pas.



Les hommes du coach Abdoul Magib Diagne ont donné de la confiance à leurs supporters avec leurs 3 succès d'affilée. Mais ils acDiambars/GFC, duel cueillent des Grenats qui restent sur une impressionnante série de 11 victoires consécutives.



L'AS Douane en danger à Ziguinchor



Comme le champion 2009, les Gabelous s'attendent à un match très difficile. En effet, l'AS Douane (12e, 28 pts), qui a remporté (1-0) le duel direct pour le maintien face à l'AS Pikine (11e, 28 pts), rend visite au Casa Sports de Ziguinchor (340 pts).



Les Casamançais n'ont perdu qu'une seule fois à domicile cette saison. C'est contre Diambars (0-1). En plus, Ansou Diadhiou et ses hommes peuvent finir vice-champions. Les Douaniers ont leur destin en main.



Le Stade de Mbour est aussi dans la lutte à distance, le Stade de Mbour (10, 28 pts) a suivi le rythme en dominant (2-1) Teungueth FC (6e, 33 pts), lors de la précédente journée. Ce dimanche, le vainqueur de la Coupe de la Ligue 2017 effectue un déplacement périlleux.



Stade de Mbour défie le Jaraaf de Dakar (5e, 36 pts), son futur adversaire en finale de la Coupe du Sénégal. Les Médinois vont jouer décontractés puisqu'ils n'ont rien à gagner.





Dans la course contre la relégation, l'AS Pikine (11e, 28 pts) accueille CNEPS Sports) Excellence (14e, 12 pts) au stade municipal de Mbao, loin de son public d'Alassane Djigo.





Au vu du classement, les Thiessois semblent les adversaires le moins forts parmi ceux des concurrents. Toutefois, CNEPS, déjà relégué, voudra terminer en beauté.