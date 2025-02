Ligue 1 : l'US Gorée freinée par le Casa Sports, le Jaraaf pour se rapprocher

Le leader du championnat, l'US Gorée, a été tenu en échec par le Casa Sports ce samedi lors de la 13e journée de Ligue 1. Le club insulaire a concédé un quatrième match nul (0-0), notamment ainsi son avance à six points sur le Jaraaf (2e, 22 pts), qui reçoit l'US Ouakam ce dimanche.



Avec un match en retard face à Guédiawaye FC, le Jaraaf pourrait se rapprocher encore plus du sommet en cas de succès contre les « Requins ».



Dans les autres rencontres, Dakar Sacré-Cœur a surclassé Oslo FA (3-0) et retrouve ainsi la 4e place avec 19 points. De son côté, Génération Foot s'est imposée face à Wally Daan (1-0).



Des chocs décisifs ce dimanche

L'AS Pikine (14e, 11 pts), en grande difficulté, accueille la Sonacos (10e, 14 pts) et doit impérativement réagir sous peine d'aggraver sa crise. Teungueth FC (9e, 14 pts), en panne de victoire depuis la 4e journée, tente de se relancer face à Guédiawaye FC (5e, 17 pts).



Dans le bas du tableau, la Linguère (15e, 10 pts) affronte l'AJEL de Rufisque (7e, 16 pts) avec l'objectif de sortir de la zone de relégation. De son côté, la lanterne rouge, Jamono Fatick, tentea de décrocher un précieux succès contre l'ASC HLM de Dakar, qui cherche à s'éloigner des bas-fonds du classement.







Programme 13e journée



Samedi 1er février 2025



Stade municipal de Yoff



Dakar Sacré Cœur - Oslo FA 3-0



Stade Djaguily Bagayokho



US Gorée - Casa Sports 0-0



Stade Lat Dior



Génération Foot – Wally Daan 1-0







Dimanche 2 février



Stade Massène Sène



16h30 Jamono Fatick - HLM de Dakar



Stade Ngalandou Diouf



16h30 Teungueth FC - Guédiawaye FC



Stade Alassane Djigo



16h30 AS Pikine - Sonacos







Lundi 3 février



Stade Issa Mbaye Samb (Kébémer)



16h30 Linguère - AJEL de Rufisque



Stade municipal de Yoff



16h 30 Jaraaf - US Ouakam