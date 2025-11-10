Ligue 1 : l’US Ouakam surprend Jaraaf, Sonacos renverse Wally Daan, Casa Sports leader

Avec ce succès, l’USO totalise désormais 4 points, à égalité avec Teungueth FC, tombeur de la Linguère (2-1).

À Diourbel, Sonacos a également fait la différence dans les arrêts de jeu pour s’imposer face à Wally Daan (2-1). Le club du Baol compte ainsi 4 points.

De son côté, le Casa Sports, large vainqueur lors de la première journée, n’a pas réussi à confirmer face à HLM, les Ziguinchorois ont été tenus en échec (1-1). Malgré ce nul, ils conservent la tête du championnat avec 4 points et une différence de buts de +4.

À Thiès, le Stade de Mbour a signé une belle victoire contre Génération Foot (2-0) au stade Lat Dior, portant son total à 4 points et s’installant à la deuxième place du classement.

L’AS Cambérène, lourdement battu lors de la première journée, a cette fois résisté à Dakar Sacré-Cœur (0-0). DSC, qui compte également 4 points, occupe la troisième place.

Samedi, AJEL de Rufisque avait battu l’AS Pikine (1-0), tandis que Guédiawaye FC s’était incliné face à l’US Gorée sur le même score.

La 2e journée de Ligue 1 s’est poursuivie ce dimanche avec plusieurs affiches riches en intensité et en rebondissements. Le duel attendu entre l’US Ouakam et le Jaraaf a finalement tourné en faveur des Ouakamois, vainqueurs dans le temps additionnel (1-0), au terme d’un match engagé et marqué par des contestations et débordements.