Ligue 1 : la prime du champion passe de 20 à 40 millions FCFA, selon le président de la LSFP

Le président de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP), Babacar Ndiaye, a annoncé une revalorisation significative des primes attribuées aux clubs du championnat national. Désormais, le champion de Ligue 1 recevra une prime de 40 millions de francs CFA, contre 20 millions précédemment, tandis que le vice-champion bénéficiera de 10 millions.





« Le premier du championnat aura 40 millions et le deuxième recevra 10 millions CFA. Ceci est fait pour aider les clubs champions à se préparer pour les compétitions africaines. Si vous devez aller au Cameroun ou en Côte d’Ivoire vous devez acheter minium entre 10 et 15 millions en billetterie sur un tour. Il faut anticiper mais aussi solder le passif », a-t-il fait savoir.



Selon lui, cette revalorisation permettra aux clubs sénégalais engagés en compétitions continentales de couvrir plus sereinement leurs dépenses initiales.



« La CAF prévoit 50.000 dollars (Un peu moins de 28 millions CFA) pour le premier tour. Si vous avez cette somme plus les 40 millions de la ligue pro et l’appui de la FSF, les dépenses du premier tour peuvent être couvertes », a expliqué Babacar Ndiaye.



Toutefois, le président de la LSFP a reconnu les difficultés financières auxquelles fait face la structure. « Nous sommes déficitaires. Nous avons des engagements importants, mais si l’on compare le crédit et le débit, nous sommes à moins 50 ou 60 millions », a-t-il admis.

