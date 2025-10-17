Ligue 1 : le PSG arrache le match nul contre Strasbourg

Le Parc des Princes a été le théâtre d’un match spectaculaire ce vendredi entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg, qui s’est soldé par un score de 3-3. Bradley Barcola a rapidement ouvert le score pour le PSG, mais Strasbourg a réussi à prendre l’avantage avec deux buts d’écart à la 58ᵉ minute. Gonçalo Ramos et Senny Mayulu sont finalement venus arracher le point du match nul pour le PSG.



Au classement de Ligue 1, Strasbourg grimpe à la 2ᵉ place derrière le PSG (17 pts), en attendant les autres rencontres de la 8ᵉ journée : Nice reçoit Lyon samedi à 15h00 GMT, Marseille accueille le Havre à 19h05 GMT, et Monaco affronte Angers à 17h00 GMT.