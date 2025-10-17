Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Ligue 1 : le PSG arrache le match nul contre Strasbourg



Ligue 1 : le PSG arrache le match nul contre Strasbourg
Le Parc des Princes a été le théâtre d’un match spectaculaire ce vendredi entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg, qui s’est soldé par un score de 3-3. Bradley Barcola a rapidement ouvert le score pour le PSG, mais Strasbourg a réussi à prendre l’avantage avec deux buts d’écart à la 58ᵉ minute. Gonçalo Ramos et Senny Mayulu sont finalement venus arracher le point du match nul pour le PSG.
 
Au classement de Ligue 1, Strasbourg grimpe à la 2ᵉ place derrière le PSG (17 pts), en attendant les autres rencontres de la 8ᵉ journée : Nice reçoit Lyon samedi à 15h00 GMT, Marseille accueille le Havre à 19h05 GMT, et Monaco affronte Angers à 17h00 GMT.
Autres articles

Moussa Ndongo

Vendredi 17 Octobre 2025 - 23:55


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter