Ligue 1 (première journée) : Teungueth FC–US Gorée pour lancer la saison

Sur le banc du TFC, Malick Daf fera ses premiers pas. Sacré champion la saison dernière avec le Jaraaf, le technicien tentera de réussir ses débuts à la tête du club rufisquois. Pour cette entame, il retrouvera l’US Gorée d’Aly Male, qui cherchera à tourner la page d’une fin de saison délicate, marquée par un titre envolé dans les derniers instants au profit… du Jaraaf.

Les sept autres rencontres de cette journée initiale se joueront le dimanche 2 novembre. Au stade municipal de Ngor, le Jaraaf fera face au défi de HLM Dakar.

Au stade Alassane Djigo, l'AS Pikine accueille les Requins de l'US Ouakam.

Au stade de Yoff, l'autre club de la banlieue, Guédiawaye FC, sera l'hôte de Dakar Sacré-Cœur tandis que le promu Stade Mbour recevra la Linguère au stade Caroline Faye.

Le promu l'ASC Cambérène sera en déplacement au stade Aline Sitoe Diatta, fief du Casa Sports. Wally Daan FC affrontera Génération Foot, au stade Lat Dior tandis que la Sonacos offrira l'hospitalité à AJEL Rufisque.

Le championnat de Ligue 1 débute ce samedi 1er novembre 2025. En match d’ouverture, Teungueth FC accueille à 17h00, au stade Ngalandou Diouf, le vice-champion en titre, l’US Gorée, pour le compte de la première journée.