Ligue 1 sénégalaise : Programme de la 16ème journée

La Ligue 1 sénégalaise de football va se jouer ce samedi avant de se poursuivre ce dimanche pour prendre fin le lundi 12 mars 2018.

Samedi 10 mars 2018

Deni Biram Ndao

16h00 Génération-Foot vs NGB

16h30 Diambars vs Jaraaf

Dimanche 11 mars 2018

Stade Mawade Wade

16h30 Linguère vs Stade de Mbour

Stade Caroline Faye

18h00 Mbour PC vs Ndiambour

Lundi 12 mars 2018

Stade Alassane Djigo

16h00 Dakar Sacré-Cœur vs Sonacos

18h15 Douane vs Casa-Sport

Stade Léopold Sédar Senghor

17h30 Teungueth FC vs Guédiawaye FC

Exempt : USO