Ligue 2: Amitié FC rejoint Jamono Fatick en tête, l’US Ouakam au pied du podium

Amitié FC (2e, 26 pts) a réalisé l’une des plus belles opérations de la 14 journée de Ligue 2 sénégalaise. Le club de Demba Ba (ex international sénégalais) est allé s'imposer (1-2) dans le duel du haut du tableau Oslo FA (3e, 22 pts), dimanche au stade municipal des Parcelles assainies.



Amitié FC n'est devancé par Jamono Fatick (26 points), qu'à la différence de buts. Le club du Sine, toujours leader, a été neutralisé (0-0) à domicile par Mbour PC (12e, 13 pts).



Les Ouakamois ont poursuivi leur série de victoires en dominant (1-0) Keur Madior (11e, 13 pts). L'US Ouakam se hisse provisoirement au pied du podium (4, 22 pts), à égalité de points avec Oslo FA (3e)



Dans les autres affiches, Demba Diop FC, lanterne rouge au coup d'envoi, a battu (1-0) Ndiambour (7e, 18 pts). Les Mbourois restent néanmoins dans le rouge (13e).



Wally Dann (6e, 21 pts) a été accroché (1-1) à domicile par le DUC (8e, 16 pts). Cette 14e journée a démarré vendredi avec le succès en déplacement du Port autonome de Dakar (0-2) devant Thiès FC (10e, 15 pts). Les Portuaires restent toutefois derniers (13e, 10 pts).



Le dernier match entre HLM de Dakar (9e, 15 pts) et AJEL de Rufisque (5e, 21 pts) se tient ce mercredi.