Ligue 2 (J3) : NGB déroule, Teranga SC confirme et Guelwaars Fatick s’invite sur le podium

Avec trois succès en autant de sorties, NGB caracole en tête du classement avec 9 points. Derrière, Teranga SC (6 pts) grimpe provisoirement à la 2ᵉ place après sa victoire à l’extérieur contre le Ndiambour (0-1), confirmant son bon début de saison avec un deuxième succès d’affilée.

Le promu Guelwaars Fatick réalise également un départ prometteur. Vainqueur de l’AS Kaffrine (2-0), il s’installe provisoirement sur le podium.

L’ASC Saloum s’est relancée après sa défaite dans le derby du Ndoucoumane en dominant Thiès FC à domicile (1-0). De son côté, Diambars, qui jouait sur le terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, a été tenu en échec par Oslo FA (1-1). Les deux équipes enchaînent ainsi un troisième match nul d’affilée. Même constat pour le Port, accroché par l’AS Bambey (0-0).

La 3ᵉ journée se poursuivra lundi avec deux affiches au programme : DUC–Essamaye FC et Jamono Fatick–AS Douanes. Coup d’envoi prévu à 16h30.

En ouverture de la 3ᵉ journée de Ligue 2, le leader NGB Niary Tally poursuit son sans-faute. Les Galactiques ont signé une troisième victoire consécutive en écrasant Amitié FC (4-0), portés par un triplé de Habibou Mbengue.