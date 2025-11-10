Ligue 2 : NGB enchaîne et s’installe aux commandes, Essamaye bat Thiès FC

Les “Galactiques” ont signé une nouvelle victoire (1-0) face à l’AS Douanes, dimanche, s’imposant comme la seule équipe à totaliser six points après deux journées.

Dans l’autre rencontre du jour, Jamono Fatick et Diambars se sont neutralisés sur un score vierge (0-0).

La deuxième journée avait démarré samedi avec la victoire convaincante d’Essamaye FC sur Thiès FC (2-0). Un succès qui permet au club de se hisser à la deuxième place avec 4 points.

L’AS Kaffrine a remporté le derby du Saloum face à l'ASC Saloum (2-1). Les Kaffrinois restent troisièmes avec 4 unités, à égalité avec Essamaye et l’AS Bambey. Cette dernière s’est imposée (1-0) devant le Ndiambour.

Teranga SC a également retrouvé le sourire après sa défaite inaugurale contre Thiès FC. L’ex-Étoile Lusitana a largement dominé le DUC (3-1).

Enfin, Oslo FA et UCST Port d’une part, ainsi qu’Amitié FC et Guelwaars Fatick d’autre part, se sont quittés sur deux matches nuls identiques (1-1).

Seul club à avoir réalisé un sans-faute, Niary Tally (NGB) conserve la tête du classement de la Ligue 2 à l’issue de la 2e journée disputée le week-end.