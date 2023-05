Ligue Europa : la Juventus accroche miraculeusement Séville, la Roma assure face à Leverkusen

Lors des demi-finales de la Ligue Europa, la Juventus a arraché un nul à la dernière seconde à domicile face à Séville (1-1) alors que la Roma a fait le job face au Bayer Leverkusen (1-0).



Après les demi-finales de Ligue des champions ce mardi et mercredi, place à la Ligue Europa ce jeudi soir avec deux affiches au parfum de C1. Dans la première rencontre, la Juventus recevait le spécialiste de la compétition : le Séville FC. Toujours incertains de disputer une Coupe d’Europe en fin de saison en raison de la sanction qui plane au-dessus du club, les Italiens devaient frapper fort dans ce match aller. Mais ce n’était évidemment pas facile face à une équipe sévillane qui sait parfaitement jouer ce genre de match. Et elle l’a encore confirmé ce soir.



La formation de Massimiliano Allegri avait pourtant bien débuté sa rencontre mais très vite, Séville a mis le pied sur le ballon et totalement asphyxié une équipe italienne perdue. L’ancien de l’OM Lucas Ocampos mettait le feu à la défense et se procurait les premières occasions. Finalement, c’est assez logiquement que les visiteurs ouvraient le score. Et c’est l’homme en forme Youssef En-Nesyri qui frappait encore une fois. Le Marocain, bien servi par Ocampos, ajustait Szczesny et inscrivait son 16e but de l’année 2023 (il égale Mbappé) pour donner l’avantage aux siens. Un avantage qui tiendra jusqu’à la fin du match malgré une équipe de la Juventus nettement plus dominante dans le second acte. Du moins c’est ce qu’on croyait.



La Roma souffre mais s’impose



Malgré une belle entrée de Paul Pogba et du jeune Samuel Iling Junior, la Juventus n’arrivait à renverser la rencontre. Lorsque les coéquipiers d’Adrien Rabiot n’échouaient pas devant la défense de Badé, ils butaient sur un Yassine Bounou toujours solide et vigilant sur sa ligne. Et il a fallu attendre la dernière seconde du match pour voir la Juventus égaliser. Alors que le temps additionnel était déjà dépassé, sur l’ultime coup franc, Pogba déviait le ballon sur la tête de Gatti qui égalisait dans le but vide (1-1, 90e+6). Séville perd donc un précieux avantage pour la qualification. Tout reste à faire lors du match retour jeudi prochain pour accéder à la finale. Cela pourrait être le cas de la Roma qui a disposé, difficilement, du Bayer Leverkusen (1-0).



Dans un Stadio Olympico en fusion, José Mourinho retrouvait son ancien joueur Xabi Alonso sur le banc adverse. Malmené pendant une bonne partie de la rencontre, le club de la Louve a fait le dos rond pour punir ensuite les Allemands au retour des vestiaires. Et l’heureux élu se nomme Edoardo Bove. Le jeune milieu italien de 20 ans a profité d’une frappe d’Abraham mal repoussée par Hradecky pour ouvrir le score et inscrire l’unique but de la rencontre (1-0). Avec cette précieuse victoire, la Roma prend un bel avantage avant le match retour. Le plus dur reste à faire.