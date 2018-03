Ligue Europa : la réaction de l’Olympique de Marseille

Finaliste de la Ligue Europa en 1999 et 2004, l’Olympique de Marseille cherchera à rééditer la performance cette année, avec dans un coin de la tête une hypothétique présence à Lyon, le 16 mai prochain. Double vainqueur de l’Athletic Bilbao au tour précédent (3-1, 2-1), le dernier représentant français en compétition européenne voit ses ambitions décupler, alors qu’il est toujours en course pour décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions, en Ligue 1. Allemagne, Angleterre, Autriche, Espagne, Italie, Portugal et Russie, telles étaient les destinations possibles des Phocéens pour ce quart de finale. A Nyon, en Suisse, ce midi, Eric Abidal aura offert le RB Leipzig à l’Olympique de Marseille. Les Olympiens se déplaceront en Allemagne le 5 avril prochain et recevront au retour le 12 avril.



L’ancien parisien Jean-Kévin Augstin et le jeune défenseur international espoir Dayot Upamecano auront donc la lourde tâche de mettre à mal les plans de conquête européenne du club phocéen. Promu en Bundesliga l’an passé, le club au Taureau Rouge avait déjoué les pronostics en terminant à la deuxième place de la Bundesliga pour sa première saison dans l’élite du football allemand. Après avoir terminé à la troisième place de son groupe de Ligue des champions, derrière Besiktas et Porto mais devant Monaco, les Lipsiens ont été reversé en Ligue Europa. En 1/16es de finale, les pensionnaires de la Red Bull Arena ont brillamment écarté Naples, et ont disposé du Zénit Saint-Saint-Pétersbourg en 8es de finale. Un adversaire coriace mais toutefois à la portée des Olympiens, puisque le RB, actuellement 6e de Bundesliga, connaît également des trous d’air cette saison.



Porter haut les couleurs du football français



Présent au siège de l’UEFA pour assister au tirage au sort, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta a réagi à chaud au micro de beIN Sports. Prudent, l’Espagnol n’a toutefois pas caché les ambitions de l’actuel troisième du Championnat de France sur la scène européenne. « En quart de finale c’est toujours des équipes très fortes. Leipzig est une équipe qui joue bien, qui a commencé la première partie de saison de belle manière, une équipe offensive, on va proposer la même chose, on va attaquer et jouer notre jeu. On va jouer l’aller chez eux, on verra si on est capables d’aller en demi-finale. On est très contents d’être ici, on va soutenir l’idée de jeu jusqu’à la finale. On est heureux d’être le représentant français, » a-t-il d’abord déclaré. Avant de poursuivre et d’afficher non sans fierté l’intention olympienne de porter haut les couleurs du football français.



«Nous faisions partie des équipes française en huitièmes de finale, on était un peu le troisième club derrière Paris et Lyon, qui avait l’objectif d’atteindre la finale dans son stade. Et maintenant on est le seul. On a très bien joué à Bilbao, on a retrouvé le jeu, notre but, une dynamique de jeu assez intéressante. Mais chaque match est différent. Chaque équipe est différente. On va d’abord jouer le match de Lyon dimanche, puis se reposer. » Après ce tirage, il semble que l’Olympique de Marseille ait des raisons de croire en ses chances de qualification. Quant à une place en finale ? Andoni Zubizarreta verrait bien ses hommes fouler la pelouse du Groupama Stadium le 16 mai prochain pour tenter de soulever un deuxième trophée européen après le sacre de 1993. Ce qui représenterait une première Ligue Europa raflée par un club français. « Un représentant du football français, qui joue la finale à Lyon, ce n’est pas loin de chez nous. C’est intéressant. Mais Diego Simeone avait déclaré en Espagne « partido tras partido», match après match, on va jouer avec la même philosophie. »



​Foot Mercato