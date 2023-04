Ligue Europa: méfiance pour Manchester United et la Juventus

Manchester United et la Juventus Turin, tous deux anciens vainqueurs de la C3 mais actuellement entre deux eaux en championnat, rencontrent jeudi des adversaires ibériques dangereux, en quart de finale aller de la Ligue Europa, respectivement le FC Séville et le Sporting Portugal.



Après Barcelone et le Betis, le tour d'Espagne des Red Devils, qui retourneront en Andalousie le 20 avril, se poursuit.

Les Mancuniens, 4e du championnat d'Angleterre, affrontent un spécialiste de la C3 (six titres depuis 2006, le dernier en 2020) et ne peuvent se permettre aucun relâchement.



Le club anglais sera en outre privé de son attaquant international, Marcus Rashford, victime d'une lésion musculaire qui va le tenir éloigné des terrains plusieurs matches.

S'il passe ce tour, Manchester United sera opposé en demi-finale à la Juventus ou au Sporting.



Englués à la 7e place de Serie A et dominés samedi par la Lazio (2-1), les Turinois n'ont plus que les Coupes pour sauver leur saison. A condition de faire mieux contre les Portugais, qui ont éliminé Arsenal au tour précédent, que face à l'Inter, auteur d'un bon nul (1-1) dans le Piémont il y a une semaine en demi-finale aller de Coupe d'Italie.



Côté Turinois, le milieu des Bleus Paul Pogba va réintégrer le groupe, remis d'une blessure musculaire qui lui a coûté un nouveau mois d'arrêt, selon l'entraîneur Masimiliano Allegri qui n'a toutefois pas confirmé s'il jouerait.



Le Français a manqué tout le début de saison ainsi que le Mondial-2022 en raison d'une blessure au genou droit à l'été, et a été opéré début septembre.



L'AS Rome, l'autre représentant du calcio, a lui hérité du Feyenoord Rotterdam. Face aux hommes de Jose Mourinho, les Néerlandais seront-ils revanchards à domicile après s'être inclinés contre eux l'an passé en finale de Ligue Europa Conference?



Enfin, l'Union Saint-Gilloise cherchera à prolonger un peu plus à Leverkusen la première campagne européenne de son histoire contre un Bayer très autoritaire lors de ses sept derniers matches. Mais le Petit Poucet belge a montré contre l'Union Berlin au tour précédent qu'il ne nourrissait aucun complexe face aux ogres allemands.



Les demi-finales auront lieu les 11 et 18 mai, tandis que la finale est programmée à Budapest le 31 mai.



Programme quarts de finale aller:



Jeudi 13 avril



16h45 : Feyenoord (NED) - AS Rome (ITA)

19h00 : Manchester United (ENG) - Séville FC (ESP)

Juventus Turin (ITA) - Sporting Portugal (POR)

Bayer Leverkusen (GER) - Union St-Gilloise (BEL)