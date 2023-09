Ligue Pro : le démarrage du championnat décalé au 21 octobre 2023

La Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) a tenu samedi son Conseil d’administration suivi de l’Assemblée générale d’informations. La Ligue Pro a décalé le coup d’envoi du championnat au 21 octobre 2023.



D'après le vice-président chargé des compétitions et de la communication de la LSFP, le calendrier la saison 2023-2024 a été adopté.



« Nous allons démarrer le 21 octobre 2023. Mais cette date coïncidera avec un match amical probablement à domicile entre le Sénégal et le Mali. Car, l'ensemble des acteurs sportifs ont des responsabilités au niveau de l'équipe nationale. C'est pourquoi, on a préféré décaler d'une semaine, sans pour autant toucher aux bornes définies par la Fédération sénégalaise de Football (FSF). C'est-à-dire pour qu'on puisse terminer à partir du 8 juin 2024 avec la Coupe du Sénégal», souligne Pape Momar Lo.



« Sauf cas de force majeure, nous allons démarrer le championnat le 21octobre 2023 pour terminer le 26 mai 2024 », renchérit-il.