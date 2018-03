Ligue des Champions : Les messages des clubs français pour le PSG avant le Real

A quelques heures du coup d'envoi du 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ce mardi (20h45), la France du football se mobilise pour soutenir le club de la capitale. Par le biais du hashtag EnsembleOnVaLeFaire, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont tenu à envoyer leur soutien au PSG sur Twitter. Chacun à sa manière. Plusieurs clubs ont simplement voulu souhaiter bonne chance aux Parisiens. «Bonne chance pour ce soir PSG, on y croit», écrit Amiens. «Soutien à notre voisin parisien. Tous avec le PSG ce soir», lance le Paris FC. «Bon match au PSG ! On compte sur vous pour représenter dignement la France en Ligue des Champions », a posté Troyes, accompagné d'une vidéo de l'entraîneur Jean-Louis Garcia disant «on va le faire», à ses joueurs lors d'un match contre Sochaux.

Des messages qui font sourire

En parlant de Sochaux, les Lionceaux ont aussi un message pour Paris. «Bon match ce soir au PSG, en vous souhaitant de réussir le même score que face à nous. #SansRancune», a posté le FCSM, battu 4-1 en Coupe de France. Dans le même ton, Caen, futur adversaire du PSG en demi-finale de la Coupe de France, y va de son petit mot avec humour : «#EnsembleOnVaLeFaire les frérots. Enfin juste pour la Ligue des Champions, la Coupe de France ça sera une autre paire de manches.»

L'humour, c'est aussi le ton choisi par Dijon. «Bonne chance au PSG ce soir face au Real Madrid ! Après le 8-0 face au DFCO, vous n'êtes plus à un exploit près.», a posté le club bourguignon. Pour rappel, le Parisien Adrien Rabiot avait déclaré après la défaite à l'aller qu'il était plus «facile d'en mettre huit à Dijon», qui a préféré prendre la chose avec beaucoup d'autodérision. De son côté, Guingamp souhaite «bon match» au PSG avec une photo de son entraîneur Antoine Kombouaré après son but décisif contre le Real en 1993.

Lyon veut inspirer, l'OM derrière le Real ?

Lyon a également tenu à souhaiter «bonne chance» au PSG en rappelant que l'OL est le dernier club français à avoir éliminé le Real. «10 mars 2010 : la dernière fois qu'une équipe française a éliminé le Real Madrid. Si ça peut donner des idées…», a posté le club rhodanien. Et Marseille alors ? Pour le moment, pas de trace de soutien de la part de l'ennemi juré. Dans son édition du jour, La Provence a d'ailleurs choisi son camp. «Tous derrière Zidane !», titre le quotidien provençal en pages intérieures. «Outre le fait de voir le club de la capitale quitter prématurément la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, [ils auront] également une autre source de plaisir, celui de voir un Marseillais, Zinedine Zidane en l'occurrence, se transformer en bourreau des Parisiens», écrit le journal pour expliquer pourquoi les supporters de l'OM seront derrière le Real ce soir. Les Parisiens sont prévenus, il ne faudra pas chercher de soutien du côté de la cité phocéenne.

Source: Maxifoot