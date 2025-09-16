Réseau social
Ligue des Champions : Ousseynou Niang et l’Union Saint-Gilloise démarrent fort
Ousseynou Niang et l’Union Saint-Gilloise ont démarré leur campagne en Ligue des Champions sur une note parfaite. Pour leur tout premier match dans la compétition, les Belges se sont imposés 3-1 face au PSV Eindhoven.
 
Promise David a ouvert le score sur penalty dès la 9ᵉ minute (0-1). L’Union Saint-Gilloise, plus inspirée offensivement, a ensuite doublé son avance avant la pause grâce à Anouar Ait El Hadj (0-2, 39ᵉ). En fin de rencontre, Kevin Mac Allister a encore alourdi le score sur un corner anodin (0-3, 81ᵉ).
 
Le PSV a sauvé l’honneur grâce à Ruben Van Bommel dans le temps additionnel (1-3, 90ᵉ), mais cette défaite constitue un coup dur pour le club néerlandais.
 
Avec ce succès, l’Union Saint-Gilloise prend 3 points et aborde avec confiance la réception des Anglais de Newcastle le 1ᵉʳ octobre.
 
Moussa Ndongo

Mardi 16 Septembre 2025 - 21:02


