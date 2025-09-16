Réseau social
Ligue des Champions : Tottenham de Pape Matar Sarr assure le minimum face au Villareal de Pape Gueye
 Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, Tottenham de Pape Matar Sarr a assuré l’essentiel ce mardi en s’imposant (1-0) face à Villarreal de Pape Gueye.
 
Un début idéal pour le milieu sénégalais et les Spurs, qui enchaîneront le 30 septembre prochain à 19h00 GMT avec un déplacement sur la pelouse de Bodo Glimt pour leur deuxième sortie européenne.
 
De leur côté, les Sous-Marins jaune, battus d’entrée, seront dos au mur lors de leur prochain rendez-vous. Pape Gueye et ses coéquipiers défieront la Juventus le 1er octobre à 19h00 GMT, avec l’obligation de réagir pour rester en course.
Moussa Ndongo

Mardi 16 Septembre 2025 - 23:20


