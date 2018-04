Ligue des Champions: Tout savoir sur le tirage au sort des demi-finales

Même si les quatre clubs qui fréquenteront le dernier carré ne sont pas encore connus, les premières manches de ces quarts de finale de Ligue des champions ont donné la tendance.

Le Real Madrid, double tenant du titre, a encore martyrisé la Juventus en allant s'imposer 0-3 à Turin grâce à un Ronaldo de gala, tandis que Liverpool s'est imposé sur le même score à Anfield contre Manchester City dans un choc 100% anglais. Les affaires du Barça et du Bayern ont été un peu plus corsées, mais le club catalan a signé un succès large et flatteur contre la Roma (4-1), et l'écurie allemande s'est imposée à Séville (1-2).

En résumé, les quatre vainqueurs de ces matches aller ont donc pris une sérieuse option pour la qualification, mais ils devront rapidement se préparer. Les matches retours auront lieu mardi et mercredi prochain. Et dans la foulée, le tirage au sort des demi-finales se déroulera le 13 avril.

C'est en Suisse, comme à l'accoutumée, que ce tirage aura lieu, au siège de l'UEFA. Il débutera à 12h20 et sera effectué par une ou plusieurs personnalité(s) du football, dont l'identité n'a pas encore filtré.

Comme pour les quarts de finale de la compétition, le tirage ne sera dicté par aucune restriction dans son format, donc toutes les équipes auront la possibilité de se rencontrer, y compris des équipes du même pays. Un 'Clasico' espagnol est donc tout à fait envisageable si les deux géants ibériques valident leur ticket. La première équipe à sortir recevra au match aller.

Des matches allers qui seront disputés les 24 et 25 avril prochains, tandis que les matches retour se dérouleront les 1er et 2 mai. La finale du tournoi aura lieu le 26 mai 2018, très peu de temps avant la Coupe du monde en Russie, qui débute le 14 juin.

Les quarts de finaliste actuels : Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Juventus, AS Roma, FC Séville, Bayern Munich, Barcelone.

Source : Besoccer