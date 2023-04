Ligue des Champions : le Napoli perd ses nerfs et s’incline à Milan

Duel 100% italien ce mercredi à San Siro entre Rossoneri et Partenopei dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un premier round qui a viré en faveur des Rossoneri au terme d’un match très engagé (1-0).



Auteur d’une faute sur Hernandez, Zambo-Anguissa a écopé d’un deuxième carton jaune, trois minutes après le premier. Expulsé, l’ancien Marseillais ne sera pas de la partie au retour. Et comme si cela ne suffisait pas, Kim Min-jae a perdu ses nerfs quatre minutes après le rouge récolté par Zambo-Anguissa. Excédé par une faute sifflée contre lui, le Sud-Coréen est allé dire ses quatre vérités à l’arbitre. Pas très intelligent puisqu’il a été averti. Un carton jaune lourd de conséquences : Kim Min-jae sera lui aussi privé du match retour



Naples aurait quand même pu égaliser sans un arrêt stratosphérique de Maignan en fin de match. 1-0, l’Italie peut plus que jamais rêver d’un derby milanais en demi-finale. Mais attention, car le retour au stade Maradona s’annonce bouillant, même si Spalletti et ses hommes devront faire sans deux piliers et tirer pour qu’Osimhen soit rétabli.



Footmercato