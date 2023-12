Ligue des Champions : le PSG en danger, Manchester United condamné à l’exploit

Groupe A

20h00 Copenhague' (DEN) / Galatasaray (TUR)

20h00 Man-United (ENG)/ Bayern (GER)

Groupe B

17h45 Lens (FRA) / Séville FC (ESP)

17h45 PSV (NED) / Arsenal (ENG)

Groupe C

20h00 Union Berlin (GER) / Real Madrid (ESP)

20h00 Naples (ITA) / Braga (POR)

Groupe D

20h00 Inter Milan (ITA) / Sociedad (ESP)

20h00 Salzbourg (AUT)/ Benfica (POR)



Mercredi 13 décembre 2023

Groupe E

20h00 Celtic (SCO) / Feyenoord (NED)

20h00 Atlético Madrid (ESP) / Lazio Rome (ITA)

Groupe F

20h00 Newcastle (ENG)/ AC Milan (ITA)

20h00 Dortmund (GER)/ Paris SG (FRA)

Groupe G

17h45 Leipzig (GER)/Young Boys (SUI)

17h45 Étoile rouge (SRB) / Man-City (ENG)

Groupe H

20h00 Antwerp (BEL)/ FC Barcelone (ESP)

20h00 Porto (POR)/Shakhtar (UKR)





Avec RTBF



Alors que certains groupes de Ligue des Champions ont déjà (quasiment) livré tous leurs verdicts, dans certains autres, c’est la foire à l’empoigne avant la 6e et dernière journée de poules. Le PSG et Manchester United, notamment, sont en grand danger et pourraient passer à la trappe en cas de faux pas sur le gong.Auteur d’un parcours quasiment parfait (13/15), le Bayern Münich est déjà assuré d’être qualifié et de finir premier. Et pourtant, les Bavarois devraient endosser le rôle d’arbitre lors de cette dernière journée. Les coéquipiers d’Harry Kane se déplacent en effet sur la pelouse d’un Manchester United, condamné à un exploit.Lanterne rouge du groupe (4 points), United doit en effet l’emporter face à l’ogre munichois et espérer que, dans le même temps, Copenhague (5 points) et le Gala (5 points également) ne parviennent pas à se départager. La mission s’annonce périlleuse…Dans le groupe B, moins de suspense, puisqu’Arsenal (12 points) et le PSV (8) sont déjà assurés de terminer à la 1e et à la 2e place. Ils s’affrontent à Eindhoven pour du beurre et pour le prestige. Tout le sel du groupe se retrouve donc dans l’autre match du soir : Lens – Séville.A domicile, les Nordistes sont en position favorable. Ils ont 5 points, alors que les Andalous n’en comptent que 2. La mission est donc limpide pour le club français : ne pas perdre pour s’assurer une place en Europa League. En cas de défaite lensoise, ce sera Séville, grâce à sa meilleure différence de but, qui arracherait la 3e place.Le Real Madrid caracole en tête et est déjà assuré de sa 1e place, mais c’est dans son dos que tout s’anime. Alors qu’il avait l’occasion de se qualifier lors de la 5e journée, Naples s’est logiquement incliné sur la pelouse du Real. Résultat, les Napolitains (7 points), moins souverains que ce à quoi on pouvait s’attendre, restent sous la menace de Braga, 3e avec 4 points. Constat, là aussi, limpide : une victoire contre les Portugais et les Italiens filent en 8e.En cas de défaite, il faudra sortir les calculettes. De son côté, l’Union Berlin, dernier du groupe, doit aller chercher un exploit contre des Madrilènes démobilisés et espérer que, dans le même temps, Braga s’incline contre Naples, pour arracher, in extremis, la 3e place.Freiné par son partage, spectaculaire mais frustrant, contre Benfica (3-3), l'Inter (11 points) a vu la Real Sociedad (11 points également) revenir sur ses talons. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les 8e mais se disputeront une finale pour la 1e place et le statut de tête de série.Derrière, Benfica et Salzburg s’affronteront pour le ticket pour l’Europa League. Pour l’instant, avantage aux Autrichiens (4 points) qui comptent trois unités de plus que les Portugais (1 point). S’ils veulent toujours y croire, les Lisboètes doivent donc l’emporter… avec trois buts d’écart, pour combler la défaite 0-2 du match aller.Mardi 12 décembre 202