Ligue des Champions : match totalement fou entre Bruges et le Barça, Man City n’a pas tremblé, l’Inter poursuit son sans-faute



Suite et fin de la 4e journée de la Ligue des Champions, avec les matches de 21h et des cadors à l’oeuvre.

Dont le FC Barcelone, en déplacement sur la pelouse du Club Bruges. Typiquement le genre de voyage à ne pas prendre à la légère, demandez à Monaco qui en avait pris 4 lors de la première journée. Et le Barça a fait l’erreur redoutée, encaissant un premier but sur un mauvais alignement de Koundé dès la 6e minute.

Le rapide Forbs s’est engouffré avec joie dans les espaces pour servir Tresoldi d’un centre parfait (1-0, 6e). Cela a eu le mérite de réveiller les Catalans, qui ont vite égalisé, sur une action presque similaire, grâce à Ferran Torres (8e, 1-1).

Un final de folie entre Bruges et le Barça

Mais derrière, plus rien ou presque côté blaugrana. Et Bruges a offert une séquence de contre fabuleuse, après un corner catalan. Deux passes comme un éclair, de Vanhaken à Forbs, de Forbs à Tzolis, une-deux et l’attaquant portugais de 21 ans allait défier victorieusement Szczesny (2-1, 17e). Cela mettait un coup au moral des hommes de Flick, bien loin de leur meilleure expression collective. Mais peu à peu, ils se réveillaient. Koundé envoyait une frappe sur la transversale, Yamal se montrait plus percutant, et c’est Bruges qui retenait son souffle sur chaque intrusion.

Ferran Torres ratait la balle de l’égalisation sur un merveilleux service de Yamal (45e). Yamal ratait à son tour une occasion en début de deuxième période en tirant sur le portier adverse.

Le Barça accentuait la pression sur les cages de Jackers, et le bijou de la soirée était signé par l’inévitable Yamal. Double contact laser, relais dans la surface avec Fermin et finition clinique pour l’égalisation (2-2, 61e). Le début de la fin pour Bruges ? Que nenni, puisque le club belge repassait immédiatement devant, sur un nouveau contre, en exploitant encore la profondeur dans le dos de la défense barcelonaise. Et c’est Carlos Forbs qui se régalait une fois de plus, avec un peu de chance sur son piqué pour battre Szczesny (3-2, 64e).

Totalement folle, la rencontre gardait un rythme intense, Bruges pensait bénéficier d’un penalty, annulé par la VAR et c’est finalement le Barça qui égalisait, grâce à un nouveau coup de patte de Yamal, détourné dans ses buts par la tête du malheureux Tzolis (3-3, 77e). Le Barça passait quand même tout près de la correctionnelle, puisque Szczesny se faisait chiper le ballon par Vermant qui marquait dans le but vide. L’arbitre annulait le but, pour une faute de l’attaquant sur le portier.

Man City sans pitié, l’Inter sans faute

Manchester City accueillait de son côté le Borussia Dortmund, deux équipes avec le même nombre de points (7) avant le coup d’envoi, toujours invaincues. Les Citizens le sont encore à l’issue de cette soirée, et pas le BVB.

Le succès s’est construit dès la première période, avec des buts signés Phil Foden, enfin décisif, et d’Erling Haaland, impitoyable face à son ancienne équipe. Foden s’est offert un doublé en deuxième période, Anton a sauvé l’honneur du BVB et Cherki a inscrit son premier but en Ligue des Champions avec son nouveau club. Man City dépasse le PSG au classement et compte 10 points en 4 journées.

Dans les autres rencontres de la soirée, il fallait surveiller particulièrement le match de l’Inter Milan, qui accueillait le Kairat Almaty, avec la perspective de rejoindre le Bayern Munich et Arsenal dans la liste des équipes à 4 victoires en 4 matches. Mais ce fut laborieux, puisque le club kazakh a résisté plus longtemps que prévu. C’est Lautaro Martinez qui a débloqué la situation en fin de première période après un cafouillage dans la surface. Alors que l’on pensait le match bouclé, puisque l’Inter n’avait pas encaissé le moindre but en Ligue des Champions, Kairat réalisait l’exploit d’égaliser, de la tête par Arad.

L’Inter faisait alors le siège de la surface adverse, et c’est Carlos Augusto qui libérait les Intéristes d’une frappe surpuissante. L’Inter poursuit donc son sans-faute.

A l’inverse, l’Ajax Amsterdam et le Benfica prolongent leur calvaire. Les deux clubs ont de nouveau chuté, à domicile et n’ont toujours pas pris le moindre point dans la compétition.

L’Ajax s’est effondré face à Galatasaray, avec une défaite 3-0 sur un triplé d’Osimhen, et Benfica a payé son inefficacité face au Bayer Leverkusen, qui a marqué grâce à Schick.

Enfin, Newcastle s’est défait de l’Athletic Bilbao sur le score de 2-0, avec un but magnifique de la tête de Dan Burn.

Les résultats :

Manchester City 4-1 Dortmund : Foden (22e,56e), Haaland (28e), Cherki (90+1) / Anton (72e)

Inter Milan 2-1 Kairat Almaty : Lautaro (45e), Carlos Augusto (67e) / Arad (56e)

Club Bruges 3-3 FC Barcelone : Tresoldi (6e), Forbs (17e, 64e) / Ferran Torres (8e), Yamal (61e), Tzolis (77e, CSC)

Newcastle 2-0 Bilbao : Burn (11e), Joelinton (49e)

Benfica 0-1 Bayer Leverkusen : Schick (65e)

Ajax 3-0 Galatasaray : Osimhen (59e, 66e sp, 78e sp)

OM 0-1 Atalanta : Samardzic (90e)

Nouvelle soirée pleine de suspense et de buts en Ligue des Champions. Le spectacle avait lieu du côté de Bruges, avec un 3-3 entre le Club Bruges et le Barça. Manchester City a facilement écarté le Borussia Dortmund et l’Inter a bataillé pour battre le Kairat Almaty.