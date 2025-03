Ligue des champions (8e de finale aller) : PSG face aux Reds, Lille face au mur jaune

Si Lille se présente mardi au pied du mur jaune du Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain, dans une forme étincelante, se mesurera mercredi au Parc des Princes à un géant européen, Liverpool, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.



Grandes soirées européennes. Après avoir englouti l'obstacle Brest (3-0/7-0) en barrages, le PSG accueille l'équipe la plus impressionnante de la saison: les Reds, qui règnent sur la puissante Premier League, guidés par le "Pharaon" Mohamed Salah aux fulgurances de Ballon d'or en puissance.



Mais le PSG aussi a des allures de rouleau compresseur, fort de ses dix victoires d'affilée toutes compétitions confondues, et peut compter sur l'attaquant le plus prolifique du continent en 2025, Ousmane Dembélé, 18 buts depuis le début de l'année.



Luis Enrique prépare son match contre "la meilleure équipe d'Europe", mais l'entraîneur parisien "ne se voit pas inférieur à Liverpool, c'est du 50-50".



Puisqu'il marche sur la Ligue 1, à l'image de sa démonstration contre Lille (4-1) samedi, le PSG dispute là son plus gros match de la saison depuis la réception de Manchester City et cette victoire en forme de "remontada" (4-2) qui a véritablement lancé l'équipe du technicien espagnol, quasiment irrésistible depuis.



- Derby Real-Atlético –



Historiquement, il s'agit de la troisième confrontation entre les deux clubs, après une demi-finale de Coupe des coupes qui avait tourné en faveur du PSG (3-0/0-2) en 1997. Plus récemment, ils se sont croisés en poules de C1 en 2018, avec une victoire chacun, 3-2 pour les Reds à Anfield puis 2-1 pour Paris au Parc.



Lille aussi a déjà croisé Dortmund qui l'avait éliminé en huitièmes de finale Coupe de l'UEFA 2002 (1-1/0-0). Mais les Dogues, grâce à leur qualification directe pour ces huitièmes de finale, auront l'avantage de jouer le retour à domicile, le 12 mars.



Pour le troisième huitième de finale de C1 de leur histoire, les Lillois espèrent enfin voir les quarts après avoir échoué contre Manchester United en 2007 (1-0/1-0) et Chelsea en 2022 (2-0/2-1).



Dans les autres rencontres, le derby de Madrid Real-Atlético offre la plus belle affiche, avec un duel entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann et une opposition entre deux footballs de transitions rapides.



- Le Barça retrouve Benfica -



L'élan du moment porte les "Colchoneros", qui viennent de passer devant les "Merengues" au classement de la Liga, mais ces confrontations européennes ont par le passé systématiquement tourné en faveur de la Maison Blanche.



Le Real a remporté les deux finales de C1 qui l'ont opposé à son voisin, en 2014 (4-1 a.p.) et 2016 (1-1, 5 t.a.b. à 3), mais a également dominé l'Atlético en demi-finales en 2017 1-2/3-0) et en quarts de finale en 2015 (1-0/0-0).



Même aux débuts de la Coupe des champions, en 1959, le Real avait remporté ce duel en demi-finales sur un match d'appui (2-1).



Une autre confrontation nationale est à l'affiche des huitièmes de finale entre le Bayern Munich et son seul concurrent actuel en Bundesliga, le Bayer Leverkusen, avec à l'horizon la finale à l'Allianz Arena pour le Bayern, le 31 mai.



Le FC Barcelone retrouve de son côté le tombeur de l'AS Monaco en barrages, le Benfica Lisbonne, qu'il a terrassé au stade de la Luz en phase de Ligue le 21 janvier (5-4) en inscrivant un but très litigieux dans le temps additionnel.



Enfin, les autres clubs anglais partent favoris de leur huitième de finale, Arsenal contre le PSV Eindhoven et Aston Villa face à Bruges, avec les matches allers dans le Benelux.





Programme 8e de finale :



Mardi:

(17h45) Club Bruges (BEL) - Aston Villa (ENG)

(20h00) Real Madrid (ESP) - Atlético Madrid (ESP)

PSV Eindhoven (NED) - Arsenal (ENG)

Dortmund (GER) - Lille (FRA)



Mercredi:

(17h45) Feyenoord Rotterdam (NED) - Inter Milan (ITA)

(20h00) Paris SG (FRA) - Liverpool (ENG)

Bayern Munich (GER) - Bayer Leverkusen (GER)

Benfica Lisbonne (POR) - FC Barcelone (ESP)







Avec AFP