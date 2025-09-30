Réseau social
Ligue des champions : L’OM se relance avec une large victoire face à l’Ajax (4-0)
Battu d’entrée sur la pelouse du Real Madrid, l’Olympique de Marseille a réagi de la plus belle des manières en Ligue des champions. Ce mardi 30 septembre, les coéquipiers de Benjamin Pavard ont largement dominé l’Ajax Amsterdam (4-0), grâce à un doublé de Paixao, un but de Greenwood et une réalisation d’Aubameyang.
 
Pour la troisième journée, l’OM ira défier le Sporting au Portugal le 22 octobre prochain.
Moussa Ndongo

Mardi 30 Septembre 2025 - 23:07


