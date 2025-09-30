Ligue des champions : L’OM se relance avec une large victoire face à l’Ajax (4-0)

Battu d’entrée sur la pelouse du Real Madrid, l’Olympique de Marseille a réagi de la plus belle des manières en Ligue des champions. Ce mardi 30 septembre, les coéquipiers de Benjamin Pavard ont largement dominé l’Ajax Amsterdam (4-0), grâce à un doublé de Paixao, un but de Greenwood et une réalisation d’Aubameyang.
Pour la troisième journée, l’OM ira défier le Sporting au Portugal le 22 octobre prochain.
