Ligue des champions : L'Olympique de Marseille renverse Newcastle grâce à Pierre-Emerick Aubameyang

Dos au mur en Ligue des champions avant d'affronter Newcastle, l'Olympique de Marseille s'est relancé face aux Anglais au stade Vélodrome, ce mardi 25 novembre. L'OM a renversé les Magpies (2-1) et reprend espoirs sur la scène européenne. L'OM occupe la 19e place provisoire.
