PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Ligue des champions : L'Olympique de Marseille renverse Newcastle grâce à Pierre-Emerick Aubameyang
Dos au mur en Ligue des champions avant d'affronter Newcastle, l'Olympique de Marseille s'est relancé face aux Anglais au stade Vélodrome, ce mardi 25 novembre. L'OM a renversé les Magpies (2-1) et reprend espoirs sur la scène européenne. L'OM occupe la 19e place provisoire.
 
 
Moussa Ndongo

Mardi 25 Novembre 2025 - 23:28


