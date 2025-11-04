Ligue des champions : Le PSG tombe face au Bayern Munich et perd Dembélé et Hakimi sur blessure

Le PSG, champion d’Europe en titre, recevait un Bayern Munich impressionnant ces dernières semaines, pour la 4e journée de Ligue des champions, ce mardi 4 novembre.
Les Parisiens se sont inclinés face à l'armada bavaroise (1-2) et ont perdu Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sur blessure. Luis Diaz, bourreau du PSG, a inscrit un doublé avant d'être expulsé en fin de première période. Une supériorité numérique qui n'a pas profité aux hommes de Luis Enrique en seconde période.
Le Bayern poursuit son impressionnante série de victoires (16) et le PSG perd pour la première fois de la saison en LDC.
