Ligue des champions : Serhou Guirassy sacré Soulier d’Or de la saison 2024-2025

L’attaquant guinéen Serhou Guirassy a été distingué par UEFA pour ses performances remarquables en Ligue des Champions lors de la saison 2024-2025. L’instance dirigeante du football européen lui a remis un Soulier d’or, récompensant son statut de co-meilleur buteur de la compétition.
Sous les couleurs du Borussia Dortmund, Guirassy a inscrit un total de 13 buts, terminant en tête du classement des buteurs à égalité avec le Brésilien Raphinha, sociétaire du FC Barcelone. Cette performance a confirmé l’efficacité de l’attaquant guinéen sur la scène européenne.
