Ligue des champions : l’Atlético Madrid domine le Borussia Dortmund

L’Atlético de Madrid a offert un récital en première période face au Borussia Dortmund, ce mercredi 10 avril, à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Mais en réduisant l’écart en fin de match, Sébastien Haller entretient l’espoir pour le retour à Dortmund (2-1).



Une affiche équilibrée, sur le papier. Mais pas du tout sur le terrain pour ce quart de finale aller de la Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund. En tout cas durant plus d’une heure de jeu.



Les Allemands asphyxiés



Dans l’antre du Metropolitano, qui a enregistré un record d’affluence avec plus de 70 000 spectateurs, les Colchoneros d’Antoine Griezmann ont étouffé les Allemands. Les Espagnols ont exercé un pressing de tous les instants qui s’est avéré payant puisqu’ils ont rapidement mené 2-0 après une demi-heure de jeu.



Les Colchoneros, flamboyants, ont offert un récital. Les Allemands, eux, ont été noyés par les vagues madrilènes après une entame de match catastrophique, multipliant les erreurs défensives.



Les hommes de Diego Simeone avaient démarré à cent à l’heure, asphyxiant rapidement le BvB par leur agressivité et leur intensité dans le pressing et le contre pressing. Acculé, Dortmund a concédé l’ouverture du score dès la 4e minute après une perte de balle plein axe de Maatsen. Le champion du monde argentin, de Paul, ne s’est pas fait prier pour ouvrir la marque pour les Espagnols (1-0, 4').



70 % de possession pour les Espagnols



L’entame de match du Borussia a littéralement été catastrophique. Les Jaunes ont subi les vagues offensives madrilènes. Griezmann et ses coéquipiers ont été flamboyants en première période et pas loin de faire le break en moins de dix minutes par l’intermédiaire de Witsel. Mais Kobel a sauvé les siens d’une belle claquette (7'). Ce n’était que partie remise puisque Lino réussissait à doubler la mise (2-0, 32') sur une passe décisive de Griezmann, excellent pour son retour. L’Atlético s’est offert un récital dans le premier acte avec 70 % de possession de balles. Les Allemands étaient inexistants et évidemment inoffensifs.



Deux poteaux en fin de match



Le Borussia a relevé la tête en seconde période subissant moins et affichant un peu plus de maîtrise dans le jeu. Mais l’Atlético n’a rien cédé. Les Colchoneros se sont montrés intraitables, plein d’abnégation. Et après avoir mis beaucoup de vitesse en première période, ils ont su gérer en seconde période conservant une capacité de projection vers l’avant dévastatrice.

Mais contre le cours du jeu, Sébastien Haller a redonné espoir aux Allemands en réduisant l’écart (2-1, 81').



Dortmund n’était pas loin d’égaliser. Bynoe-Gittens avait décoché une frappe déviée par Gimenez qui a achevé sa trajectoire sur le haut de la transversale. Et dans les arrêts de jeu, Brandt a même de nouveau touché le poteau de la tête.



Rageant pour les Allemands qui entretiennent néanmoins l’espoir de se qualifier lors du match retour, chez eux, à condition de ne pas réitérer la même entame de match.





Résultats des quarts de finale aller



Mercredi 10 avril



Paris Saint-Germain – FC Barcelone 2-3



Atlético Madrid – Borussia Dortmund 2-1





Mardi 9 avril



Real Madrid – Manchester City 3-3



Arsenal – Bayern Munich 2-2