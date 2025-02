Ligue des champions : la Juventus domine le PSV, Guirassy buteur avec Dortmund, le PSG fait un grand pas vers les 8es

Alors que Manchester City recevait le Real Madrid et que le match a été dominé par les Merengues (3-2), la Juventus recevait le PSV Eindhoven pour le compte des barrages de la Ligue des Champions 2024/2025. Une revanche du match de la 1re journée entre les deux équipes où la Vecchia Signora s’était imposée 3-1. Thiago Motta optait pour un 4-2-3-1 avec Nico Gonzalez, Weston McKennie et Kenan Yildiz pour soutenir Randal Kolo Muani.



En face, Peter Bosz misait sur son traditionnel 4-3-3 avec Luuk de Jong en pointe ainsi que Noa Lang et Ivan Perisic dans les couloirs. La Juventus essayait de prendre le jeu en main et Timothy Weah armait un tir qui était capté par Walter Benitez (4e). Juste derrière, Ismaël Saïbari tentait de réagir, mais manquait le cadre (8e). Mieux, la Vecchia Signora insistait à l’image de cette frappe de Nico Gonzalez (16e), cette tête de l’Argentin (23e) ou la frappe lointaine de Douglaz Luiz (31e).



Finalement, c’est sur une lourde frappe plein axe à l’entrée de la surface que Weston McKennie allait loger le ballon sous la barre transversale de Walter Benitez (1-0, 34e). Fort de cet avantage, la Juventus poussait, mais la tête de Nico Gonzalez était repoussée par l’ancien gardien de Nice (41e). Après la pause, la Juventus continuait de déployer son jeu et l’entrant Samuel Mbangula armait une lourde frappe qui était déviée en corner (51e).



Le PSV Eindhoven n’était pas en reste pour autant. Profitant d’une frappe contrée qui revenait sur la droite de la surface italienne, Ivan Perisic se fendait d’un sublime contrôle et enchaînait d’une frappe croisée imparable pour égaliser (1-1, 56e). S’en suivaient de longues minutes de flottement où la formation de Thiago Motta ne parvenait pas à se montrer dangereuse. Du moins jusqu’à ce que Samuel Mbangula se distingue en profitant d’une faute de main de Walter Benitez pour marquer (2-1, 82e).



Avec ce court succès 2-1, la Juventus prend un petit avantage avant de se déplacer aux Pays-Bas.

Dortmund prend une grosse option au Portugal

Dans le même temps se déroulait un autre duel intéressant du côté du Portugal où le Sporting CP recevait le Borussia Dortmund. Les Leoes optaient pour un 4-2-3-1 avec le joli trio Geovany Quenda, Francisco Trincao et Maximiliano Araujo en soutien de Conrad Harder qui était préféré à un Viktor Gyökeres diminué.



De son côté, le BVB s’établissait aussi en 4-2-3-1 avec la recrue Daniel Svensson en défense. Devant, Serhou Guirassy était soutenu par Karim Adeyemi, Julian Brandt et Jamie Bynoe-Gittens. Dominant, le club portugais prenait le jeu en main et maintenait la pression dans le camp de Dortmund. Plein axe à l’entrée de la surface, Maximiliano Araujo décochait d’ailleurs un missile qui terminait sur la barre transversale de Gregor Kobel (15e). Le portier suisse se distinguait de nouveau un peu plus tard en s’imposant face au tir de Conrad Harder (35e).



Malgré une légère réponse de Jamie Bynoe-Gittens (39e), le premier acte était en faveur des Lions. En seconde période en revanche, Dortmund passait la seconde. Karim Adeyemi donnait le ton avec une frappe puissante repoussée par Rui Silva (56e) puis finalement, un centre de Julian Brandt vers la surface portugaise trouvait Serhou Guirassy dont le coup de casque se logeait sur la droite du but (1-0, 60e).



Prenant un coup sur la tête, le Sporting CP allait encore craquer. Sur un sublime centre côté droit de Serhou Guirassy, Pascal Gross surgissait devant le but pour propulser le ballon au fond des filets et doubler la mise (2-0, 68e). En plein naufrage, le club portugais encaissait de nouveau après un jeu à deux entre Julian Brandt et Karim Adeyemi qui était à la finition (3-0, 82e).



Avec cette belle victoire 3-0, Dortmund prend un avantage de taille avant le retour qui se déroulera mercredi prochain.



Le PSG a fait un grand pas vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions, après sa large victoire à Roudourou contre le Stade Brestois ce mardi 11 février (0-3). Ousmane Dembélé a inscrit un doublé. Match retour mercredi prochain au Parc des Princes (20h00 GMT).