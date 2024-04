Ligue des champions : le PSG dos au mur après sa défaite lors du quart de finale aller face au Barça

Le Paris Saint-Germain a été battu par le Barça en quart de finale aller de Ligue des champions (2-3), ce mercredi 10 avril. Porté par un doublé de Raphinha et un troisième but de Christensen, le club catalan se trouve en position idéale à six jours du match retour. Les buts de Dembélé et de Vitinha n’auront pas suffi pour Paris.



L’avenir européen du Paris Saint-Germain s’inscrit désormais en pointillé. La faute à cette fâcheuse défaite infligée par le Barça (2-3), ce mercredi 10 avril, en quart de finale aller de Ligue des champions. Le club catalan se trouve dans une position idéale dans l’optique d’une qualification pour le dernier carré, à six jours du match retour au stade Montjuic de Barcelone.



Le succès des joueurs de Xavi est globalement mérité, car ce sont eux qui ont affiché le plus de maîtrise sur l’ensemble de la partie. Notamment en première période, lorsque Raphinha a ouvert le score (0-1, 37') quelques minutes seulement après un sauvetage miraculeux de Nuno Mendes sur sa ligne.



Kylian Mbappé transparent

Paris a su trouver les ressources pour se remettre dans le match, grâce au changement opéré par Luis Enrique, qui a sorti Marco Asensio pour Bradley Barcola à la pause. En trois minutes, le PSG pensait avoir totalement renversé la rencontre, grâce à une frappe exceptionnelle sous la barre d’Ousmane Dembélé (1-1, 48') puis un mouvement collectif conclu par Vitinha (2-1, 51').



Aussitôt entré, Pedri a remis les siens sur les rails en délivrant une merveille de ballon à destination de Raphinha, pour une conclusion tout aussi belle devant Gianluigi Donnarumma (2-2, 62'). L’Italien était peut-être fautif sur le troisième but barcelonais, inscrit par Andreas Christensen sur corner (2-3, 77').



Le passé récent entre les deux équipes et les souvenirs de la remontada incitent à penser qu’il n’y a pas de raison d’enterrer Paris avant le match retour. Mais le contenu proposé, globalement décevant en dehors du premier quart d’heure de la seconde période, devra être meilleur. Il faudra aussi un Kylian Mbappé des grands soirs, parce que le Bondynois est passé au travers de ce quart de finale aller…





Résultats des quarts de finale aller



Mercredi 10 avril



Paris Saint-Germain – FC Barcelone 2-3



Atlético Madrid – Borussia Dortmund 2-1



Mardi 9 avril



Real Madrid – Manchester City 3-3



Arsenal – Bayern Munich 2-2





Avec Ouest-France