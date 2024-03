Ligue des champions : le PSG retrouve le Barça en quarts, un choc Real – City… tout sur le tirage

Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales de la Ligue des champions avait lieu ce vendredi 15 mars. Seul club français qualifié, le Paris Saint-Germain retrouvera le FC Barcelone pour une place dans le dernier carré. En cas de qualification, les joueurs de Luis Enrique affronteront l’Atletico de Madrid ou le Borussia Dortmund en demi-finale. Choc à prévoir entre Manchester City et le Real Madrid. Retrouvez la liste des affiches.



Le Paris Saint-Germain sait ce qui l’attend. Les Parisiens affronteront le FC Barcelone en quarts de finale de Ligue des champions. Sept ans après la fameuse remontada, où les Catalans avaient remonté un débours de quatre buts au match retour, le PSG a une belle occasion de rallier les demies.



Les joueurs de Luis Enrique, qui va retrouver son ancien club, évitent ainsi le Real Madrid, Manchester City ou encore le Bayern Munich. En revanche, ils devront se déplacer à Montjuic au retour, l’aller étant prévu au Parc des Princes.

Un choc entre le Real et City

Véritable choc de ces quarts, le duel entre les Citizens et les Merengue. Les deux autres quarts de finale opposeront Arsenal et le Bayern Munich, tandis que l’Atletico de Madrid défiera le Borussia Dortmund. En cas de qualification en demie, les Parisiens retrouveront l’Atletico ou le BvB.



Liste des quarts de finale



Arsenal - Bayern

Atletico de Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid - Manchester City

PSG - FC Barcelone



Tableau des demi-finales

PSG/Barcelone - Atletico de Madrid Borussia Dortmund

Real Madrid/Manchester City - Arsenal - Bayern