Ligue des champions : le Real Madrid se redonne de l’air, Brest bat PSV, Leverkusen s’offre l’Inter Milan

Après la victoire 1-0 du leader de la Ligue des Champions Liverpool contre Girona (1-0), la 6e journée se poursuivait avec de belles affiches. Choc de la soirée et remake de la finale de la Supercoupe d’Europe remportée 2-0 par les Merengues en août dernier, le choc entre l’Atalanta (5e) et le Real Madrid (24e) promettait.



À domicile, la Dea était rapidement dans les cordes. Lancé en profondeur par Brahim Diaz, Kylian Mbappé arrivait seul face à Marco Carnesecchi, mais perdait son duel (2e). La réponse arrivait d’une volée d’Ademola Lookman, mais Thibaut Courtois veillait au grain (5e). Cela ne refroidissait pas pour autant les Merengues et après une tentative lointaine de Federico Valverde (7e), Kylian Mbappé se mettait en évidence.



Servi magnifique par Brahim Diaz devant la surface italienne, Kylian Mbappé se jouait avec facilité de Maarten de Roon avant de fusiller le gardien (1-0, 11e). Une entame idéale pour la Casa Blanca qui lançait un match fou. Kylian Mbappé tentait de s’offrir un doublé, mais Marco Carnesecchi s’interposait (16e). S’en suivait alors un temps fort italien avec Charles de Ketelaere qui se procurait deux occasions (18e et 20e) avant de permettre à Ederson de s’illustrer (21e), mais Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni bloquaient ces tentatives. Le match allait toutefois se corser pour les Merengues.



Touché à la cheville, Kylian Mbappé (37e) sortait sur blessure avant qu’Antonio Rüdiger manque sa tête à bout portant face au but suite à une remise de Jude Bellingham (40e). Finalement, le match tournait avant la pause avec un penalty concédé par Aurélien Tchouaméni après avoir accroché Sead Kolasinac dans sa surface. Charles De Ketelaere égalisait d’une lourde frappe sous la barre transversale (1-1, 45e +2).



Au retour des vestiaires, les Italiens allaient insister pour prendre l’avantage. Mais finalement, c’est un ballon dévié par Ederson qui allait permettre à Vinicius Junior de remettre les Madrilènes devant (2-1, 57e). Cela débloquait le Real Madrid puisque Jude Bellingham allait mystifier Maarten de Roon pour enfoncer le clou (3-1, 59e). Mais l’Atalanta n’allait pas lâcher le morceau et le Nigérian Ademola Lookman marquait d’une frappe se logeant sur la gauche du but de Thibaut Courtois (3-2, 65e). Les Italiens allaient pousser jusqu’au bout, mais cela était insuffisant. Le Real Madrid remonte à la 18e place quand l’Atalanta glisse au neuvième rang.



Brest est cinquième, Leverkusen nouveau dauphin

Balayé par le FC Barcelone lors de la précédente journée, le Stade Brestois voulait réagir face au PSV Eindhoven et ainsi espérer secrètement d’une place dans le top 8. Les Bretons ont pourtant eu du mal à lancer leur rencontre puisque c’est Malik Tillman qui frappait le premier et obligeait Marco Bizot à la parade (12e).



Excellent, le gardien néerlandais allait ensuite se montrer encore une fois impeccable devant une volée d’Olivier Boscagli (20e). Dégoûtant les attaquants adverses à l’image de Luuk de Jong par deux fois (31e et 39e), Marco Bizot livrait un match parfait ou presque et cela aidait vraiment les siens. Sur un coup franc de Kamory Doumbia dévié dans la surface par Mama Baldé, Julien Le Cardinal surgissait devant le but grand ouvert pour marquer (1-0, 43e). Après la pause, Mama Baldé manquait de peu le cadre et le but du break (46e) avant de tomber sur Walter Benitez (51e). Mais le PSV Eindhoven allait réagir et Ismaël Saibari heurtait le poteau gauche (57e).



Juste derrière, un tir de Joey Veerman était dévié par Abdoulaye Ndiaye dans sa surface et l’arbitre désignait le penalty avant de se déjuger avec l’arbitrage vidéo (67e). Une alerte pour Brest qui allait relever la tête avec des tentatives dangereuses de Kamory Doumbia (68e) et Mathias Pereira Lage (71e). Brest terminait mieux et allait même s’assurer la victoire 1-0. Les Bretons sont cinquièmes à deux journées de la fin.





Choc entre candidats au top 8, le duel entre le Bayer Leverkusen et l’Inter Milan s’annonçait assez serré. Très vite, ce sont les Allemands qui se distinguaient avec une tentative de Nathan Tella qui trouvait la barre (4e). Assez fermé, le match voyait un véritable rapport de force équilibré. Les Allemands étaient un peu plus dangereux à l’image des tentatives d’Exequiel Palacios (27e) ou de Jeremie Frimpong (53e). Les joueurs de Xabi Alonso allaient pousser jusqu’au bout face à un Inter Milan qui semblait se contenter d’un match nul 0-0 et finalement, Nordi Mukiele profitait d’un cafouillage pour arracher la victoire (1-0, 90e). Un succès 1-0 qui permet aux Allemands de doubler leur adversaire du soir et de grimper à la deuxième place. L’Inter Milan est quatrième.



Le Bayern Munich dans le top 8, Leipzig fait 0/18

En déplacement en Allemagne à Gelsenkirchen pour affronter les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, le Bayern Munich voulait confirmer sa victoire 1-0 contre le Paris Saint-Germain lors de la précédente journée et ainsi continuer sa remontée vers le top 8. Cela débutait toutefois mal puisque Oleksandr Zubkov transmettait à Kevin qui refroidissait rapidement l’équipe de Vincent Kompany (1-0, 5e).



Le Rekordmeister n’a toutefois pas douté longtemps puisque Michael Olise servait Konrad Laimer pour égaliser dans les minutes qui suivaient (1-1, 11e). Suite à cela, le Bayern Munich allait dominer les débats en s’installant dans le camp de Donetsk. Le pressing haut des Bavarois allait payer et avant la pause, Jamal Musiala servait Thomas Müller pour prendre l’avantage (2-1, 45e).



En seconde période, les Allemands allaient insister pour se mettre à l’abri. Si le but de Jamal Musiala était refusé pour une faute (66e), Michael Olise enfonçait finalement le clou sur penalty (3-1, 70e). Jamal Musiala allait aussi marquer son but (4-1, 87e). Dans un grand soir, Michael Olise allait même s’offrir un doublé suite à un festival (5-1, 90e +3). Avec cette belle victoire 5-1, le Bayern Munich remonte à la huitième place.



Totalement catastrophique, la campagne 2024/2025 de Ligue des Champions du RB Leipzig avait besoin d’une éclaircie après 5 défaites en 5 matches. Malheureusement pour la bande de Marco Rose, cela débutait mal puisque John McGinn marquait rapidement bien servi par Ollie Watkins (1-0, 3e). Pour autant, le RB Leipzig profitait des errements des Villans pour venir et Loïs Openda concluait sur une erreur de la défense anglaise (1-1, 27e) pour Leipzig. Aston Villa pensait reprendre l’avantage, mais le but d’Ollie Watkins était refusé pour hors-jeu (42e).



Au retour des vestiaires, le club de Birmingham allait bien reprendre l’avantage grâce à un but sublime des 30 mètres de Jhon Duran (2-1, 52e). Le Colombien pensait même s’offrir un doublé peu après, mais le but était refusé pour un hors-jeu de Matty Cash (58e). Cela permettait à Leipzig d’y croire et Loïs Openda délivrait un amour de centre pour Christoph Baumgartner qui concluait d’un sublime et subtil piqué (2-2, 62e). Mais Leipzig était friable et Ross Barkley allait remettre le club anglais devant d’une lourde frappe (3-2, 85e). Avec cette victoire renversante, Aston Villa grimpe à la troisième place. Leipzig est déjà officiellement éliminé.





Enfin, le dernier match opposait le FC Bruges et le Sporting CP qui restait sur trois défaites de suite toutes compétitions confondues. Et les Portugais démarraient fort pour se remettre la tête à l’endroit. Lancé par Viktor Gyökeres sur la gauche de la surface, Maxi Araujo centrait devant le but belge pour Geny Catamo qui trouvait la solution (1-0, 3e). Si les Leoes insistaient par la suite, un déboulé sur la droite d’Andreas Skov Olsen trouvait Chrístos Tzólis sur la droite de la surface



. Le tir du Grec était dévié involontairement par Eduardo Quaresma au fond de ses propres buts (1-1, 24e). Les Gazelles terminaient fort le premier acte pour prendre les devants, mais Franco Israël dégoûtait Andreas Skov Olsen (39e) et Chrístos Tzólis (45e +10). En seconde période, Casper Nielsen allait finalement permettre à Bruges de passer devant (2-1, 84e). Le match n’est pas encore terminé, il reste quelques minutes à disputer.