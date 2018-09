Ligue1 : Rennes de Mbaye Niang et Ismaila Sarr chute à Nice

La nouvelle recrue Mbaye Niang et son compatriote Ismaila Sarr ont démarré le match sur le banc. Sarr est entré à la 68éme min, quant à Niang à la 85ème.







Les rennais menés au score après le but contre son camp de Malang Sarr, qui a dévié une frappe de Romain del Castillo (58e). Mais les Niçois ont renversé la vapeur grâce à deux belles frappes d’Allan Saint-Maximin (77e) et Pierre Lees-Melou (89e).



Au classement, Nice revient à la hauteur de Rennes (6e) avec sept points





Avec Wiwsport