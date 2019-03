LigueEuropa: Ismaila Sarr et Rennes éliminés par Arsenal

Malgré son exploit du match aller, Rennes a finalement été éliminé par Arsenal, en 8es de finale de la Ligue Europa (3-1, 0-3). Il n'y a plus de club français en Coupes d'Europe.



Il n'y aura donc aucun club français, cette saison, en quarts de finale d'une Coupe d'Europe. Fantastique vainqueur d'Arsenal (3-1) à l'aller, Rennes a finalement été éliminé en 8es de finale de la Ligue Europa par les Gunners (0-3). Et les Rennais peuvent s'en vouloir. Débordés d'entrée, étouffés, sans agressivité - et intimidés ? -, les joueurs de Julien Stéphan ont tout gâché en l'espace de quinze minutes lors du retour.



L’Equipe