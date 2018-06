Lille : un nouveau logo, les attentes de Galtier pour le mercato... Le LOSC bien décidé à tourner la page

Un maintien acquis lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1, un changement d'entraîneur, une 17e place finale au classement, un passage redouté devant la DNCG : jusqu'au bout Lille aura vécu une saison 2017-2018 cauchemardesque, bien loin des ambitions européennes du club. Cet exercice désormais bouclé et tous ces obstacles franchis, le club nordiste compte bien tourner la page en se projetant de plain-pied vers 2018-2019. Symboliquement, après cette saison galère et pour incarner son nouveau projet, le LOSC a annoncé mardi qu'il change de logo. La nouvelle mouture conserve les symboles forts du LOSC comme le Dogue et la fleur de lys, mais d'autres éléments se retrouvent davantage mis en avant, comme le pentagone qui fait référence à la citadelle de Vauban.«Plus musclé, plus sportif et plus moderne, le LOSC renforce ainsi sa communication en affûtant son identité actuelle. Celle-ci incarne désormais mieux encore l'ambition du club de rayonner sur le devant de la scène footballistique française et internationale, et l'envie de gagner en proximité avec tous ses publics», a écrit le club nordiste. Bien sûr, on se doute qu'il faudra bien plus qu'un changement d'identité visuelle pour reconquérir les fans et c'est avant tout sur le rectangle vert que Lille sera attendu. Dans ce domaine, l'entraîneur Christophe Galtier, qui a décidé de poursuivre l'aventure, a fait le point sur le mercato à l'issue d'une réunion avec le conseiller sportif du LOSC, Luis Campos.«Pour être transparent, on a eu une réunion avec Luis, vendredi. On a travaillé sur l'organisation de la préparation et pendant trois heures, on a discuté sur les contours de l'effectif. Luis a supervisé beaucoup de joueurs et il m'a fait part de ses observations. Par rapport à ce que je souhaite, on a travaillé sur différents profils», a expliqué le technicien au journal La Voix du Nord. «Dans nos échanges, il était clair que l'on devait amener des joueurs d'expérience, capables d'être des cadres pour nos jeunes. À partir du moment où des joueurs vont arriver, il va y avoir des départs.» Sur ce point, l'ancien coach de Saint-Etienne se place donc sur la même longueur d'ondes que son président Gérard Lopez. Celui-ci a récemment annoncé 4 ou 5 départs pour 7 ou 8 arrivées dont un cadre par ligne. Histoire d'apporter au LOSC ce gain en expérience qui lui a tant fait défaut cette saison…