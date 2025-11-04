Liquidations de deux véhicules du HCCT et du CESE : la réponse de Cheikh Diba à Guy Marius Sagna

Le parlementaire de Pastef indique avoir interrogé le gouvernement sur la sincérité des comptes de l’Union des Caisses de Crédit Mutuel du Sénégal (UCCMS).

Dans sa réponse, Cheikh Diba précise que le “cabinet ayant assuré la mission de Commissaire aux comptes (CAC), sur la certification des comptes de l'UCCM n'a exprimé aucune opinion sur les états financiers annuels. La raison évoquée est que le CAC n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appréciables pour fonder une opinion d'audit sur les états financiers.”

Cheikh Diba ajoute également que le “CAC a fait état des difficultés de la Banque des institutions mutualistes de l'Afrique de l'Ouest (BIMAO) à mobiliser des ressources stables indispensables au renforcement de ses fonds propres, actuellement inférieurs au minimum requis pour les banques. L'UCCMS est actionnaire majoritaire de la BIMAO”.

‎Par ailleurs, Guy Marius Sagna a également demandé au ministre des Finances et du Budget si les inquiétudes de nos concitoyens relatives à l'attribution de véhicules 4X4 aux liquidateurs de l'ex-Haut conseil des collectivités territoriales étaient fondées.

Cheikh Diba a répondu “qu'à titre provisoire, deux véhicules TOYOTA FORTUNER ont été mis à la disposition de la liquidation de l'ex-HCCT et de l'ex-CESE. Il a assuré qu’à “la fin de la liquidation, ces deux véhicules ne seront ni cédés ni abandonnés et resteront toujours propriétés exclusive de l'État du Sénégal ".

