Liste des "Lions": Mayacine Mar explique pourquoi Cissé a écarté Sidy Sarr et Santy Ngom de la CAN

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a communiqué la liste des 23 "Lions" pour la CAN 2019. Sidy Sarr et Santy Ngom n'iront finalement pas en Egypte. Le Directeur technique national du football sénégalais (Dtn) Mayacine Mar explique dans la quotidien sportif Record pourquoi Cissé a rayé de sa liste ces deux joueurs.



Selon lui, Cissé avait les certitudes avant que son équipe ne se retrouve à Alicante pour son stage de préparation. Donc, " si Santy Ngom et Sidy Sarr ont été écartés, c’est parce que le coach a misé sur l’expérience", renseigne le Dtn, avant d'évoquer d'autres raisons: " il y avait le fait que Sadio Mané et Alfred Ndiaye n’étaient pas arrivés tôt à Alicante. Il a voulu avoir des oppositions. Avec deux gardiens et 18 joueurs vous ne pouvez pas jouer. Souvent, vous avez besoin de jouer 11 contre 11. C’est une raison".



Et pour ce qui est de la deuxième raison, Mayacine Mar note que le coach voulait donner un peu plus de chance aux autres. C’est ça qui a conduit au groupe de 25.



Même si c’est vrai qu’une séparation est douloureuse, le Dtn conseille qu' il faut respecter le principe du choix des jeunes par l’entraîneur, et selon lui, les garçons l’ont bien compris et l’ont bien intégré.